Ночью 19 июля умерла Руслана Писанка (видео)

Коллеги телеведущей и актрисы сообщили, что после российского вторжения Писанка уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелую болезнь

Ночью 19 июля в Германии умерла актриса и телеведущая Руслана Пысанка, сообщает "1+1". Ее коллеги по проекту "Завтрак с 1+1" рассказали, что Руслана уехала в Германию после полномасштабного российского вторжения. Немецкие врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь, но об этом мало кто знал.

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"Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", — рассказали представители коллектива "Завтрака с 1+1".

Настоящая фамилия Русланы — Писанко. Она родилась в семье довольно известного оператора документального кино. После школы поступила на режиссерский факультет Киевского государственного института культуры по специальности "режиссер телевидения", который окончила в 1995 году.

Помимо работы на телевидении Писанка много снималась в кино, в ее личной фильмографии три десятка ролей, также она была театральной актрисой. Также Руслана принимала участие во многих развлекательных проектах, одним из последних стал "Зважені і щасливі". Благодаря участию в нем, всем стало понятно, что актриса обладала сильной волей: за 8 месяцев ей удалось сбросить 42 килограмма.

[ + – ] Руслана Писанка на проекте "Зважені і щасливі" Фото: Скриншот

Также Писанка была обладателем нескольких наград. За актерскую работу в фильме "Москаль-волшебник" ее наградили Государственной премии им. Довженко, также она награждена Орденом Святого Владимира.