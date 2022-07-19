Перша бодіпозитивна ведуча українського ТБ. Чим прославилася Руслана Писанка

Відома телеведуча, акторка театру та кіно померла в Німеччині, куди поїхала після початку війни

У 56 років померла відома українська телеведуча, акторка кіно та театру Руслана Писанка. Після початку війни вона поїхала до Німеччини, де в неї діагностували тяжке захворювання. Але, як повідомили на каналі "1+1", акторка про це нікому не розповідала.

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"Війна змусила її виїхати до Німеччини. Там лікарі в Руслани Писанки діагностували тяжку хворобу. Руся практично нікому не говорила про свою війну. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялася у слухавку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", — повідомили її колеги.

На початку лютого акторка зламала ногу на сцені театру. Але згодом повідомила, що операція пройшла успішно.

Руслана Писанка народилася 17 листопада 1965 року в Києві, в родині кінооператора Ігоря Миколайовича Писанка, Лауреата премії Шевченка 1973 року за документальний фільм "Радянська Україна". Батько Руслани — справжня знаменитість. Він був оператором-хронікером. Він знімав війну в Афганістані, ЧАЕС у вогні, знімав по всьому СРСР, а також у В'єтнамі, Лаосі, Ємені та США. Сама Руслана писала, що його архівні кадри досі використовують у документальних фільмах.

Руслана Писанка — кар'єра в кіно та на ТБ

Тож дівчина вирішила пов'язати своє життя з телебаченням та кіно. Вона намагалася вступати до Щукінського училища, але там їй відмовили. Причому екзаменаційна комісія їй прямо сказала, що їй треба схуднути. Руслана худнути не захотіла і повернулася до Києва, у 1995 році закінчила режисерський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого за спеціальністю "режисер телебачення".

Зніматися вона почала ще студенткою. Її першою роботою стала невелика роль у фільмі "Круїз, або подорож розлучення".

Але справжній прорив стався, коли Руслана з'явилася у фільмі Андрія Бенкендорфа "Декілька любовних історій" за новелами Бокаччо у 1994 році. За Писанкою закріпився статус "українського секс-символа". Сама акторка згадувала, що після цієї ролі на неї посипалися пропозиції зніматись у еротичних фільмах. Але вона їх усі відхилила.

[ + – ] Руслана Писанка у фільмі "Декілька любовних історій" Фото: Скриншот

Однак прийняла у 1999 році пропозицію польського режисера Єжи Гоффмана знятися в його культовому фільмі "Вогнем та мечем" у ролі Відьми.

[ + – ] Руслана Писанка та Ізабелла Скорупко у фільмі "Вогнем та мечем" Фото: Скриншот

Потім були ролі у фільмах "Водевіль", "Чорна троянда", "Принцеса на бобах". А у 2002 році Руслана знімалася в історичному телесеріалі "Чорна Рада", за що отримала орден Святого Володимира.

Але народною зіркою її зробив прогноз погоди, який вона вела з Олексієм Дівєєвим-Церковним на каналі "Інтер". По суті Руслана Писанка стала першою бодіпозитивною ведучою українського телебачення, ще коли не було в ході цього слова. Після цього вона вела програми "Погода від Руслани Писанки" на радіостанції "Ретро FM Україна" та шоу на "1+1" "Твій День".

[ + – ] "Погода з Русланою Писанкою" Фото: Скриншот

За роль у фільмі "Москаль-чарівник" Руслана здобула Державну премію ім. Довженка.

[ + – ] Руслана Писанка у виставі "Клітка" Фото: Instagram pisankaruslana

Також Руслана, як і багато українських зірок, пробувала робити кар'єру на російському ТБ. Вона деякий час працювала на каналі НТВ, де вела програми "Принцип домино" та "Страна советов" разом із Львом Новоженовим, але пішла звідти після приходу нового продюсера.

Сама акторка говорила, що хоч там і був шалений ритм роботи, але вона багато чого навчилася. Після зйомок у кліпі "ректора-співака" Михайла Поплавського, Руслані запропонували грати в театрі. Тож наступну роль у кіно вона зіграла лише у 2019 році, у серіалі СТБ "Кріпосна".

У 2004 році Руслана знялася в мюзиклах "Сорочинський ярмарок" та "Три мушкетери", де зіграла Портоса.

[ + – ] Руслана Писанка у мюзиклі "Сорочинський ярмарок"

У 2006 році брала участь у першому сезоні шоу "Танці із зірками" у парі з танцюристом Миколою Коваленком і посіла третє місце.

[ + – ] Руслана Писанка в шоу "Танці із зірками" Фото: Скриншот

А у 2008 році акторка стала ведучою реаліті-шоу "Службовий романс" на телеканалі "Інтер" разом із майбутнім президентом України Володимиром Зеленським.

У 2009 році випустила кулінарну книгу "Кулінарні спокуси від Київської Русі".

[ + – ] Руслана Писанка із колегами на каналі "1+1" Фото: Instagram pisankaruslana

А з 2021 року працювала ведучою на каналі "1+1".

Руслана Писанка — особисте життя

Не дивлячись на статус "секс-символу" та натовп шанувальників, особисте життя Руслани Писанки було не таким насиченим, як її кар'єра.

Вона певний час зустрічалася з оператором київського телебачення, на ім'я Іван, з яким познайомилася під час зйомок в "Артеку". Але стосунки не склалися, тому що він заздрив славі Руслани, постійно її ревнував і вимагав схуднути. В результаті вони розлучилися, і акторка дуже рідко говорила про нього в інтерв'ю.

"Чим більше підіймалася в "Танцях", тим гірше були справи в сім'ї. Іван повівся стосовно мене дуже некрасиво і негідно, тому одного прекрасного дня я себе запитала: "Руслана, навіщо тобі все це треба?". Ненавиджу, коли мене в чомусь підозрюють. Якщо любиш людину, отже, довіряєш їй, а якщо довіри немає, значить, працюй над собою, чого я й побажала чоловікові на прощання", — розповідала Руслана про розлучення у 2007 році.

У 2012 році Руслана вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Ісакова. Вони познайомилися в соцмережі. Ігор із сином вирішили подивитися, хто зі знаменитостей зареєстрований на сайті та знайшли Руслану Писанку. Ігор зважився їй написати, але хоч спочатку Руслана, яка втомилася від уваги шанувальників, відповіла йому різко, потім таки дала свій телефон.

[ + – ] Руслана Писанка з чоловіком, Ігорем Ісаковим Фото: Instagram pisankaruslana [ + – ] Руслана Писанка з чоловіком, Ігорем Ісаковим Фото: Instagram pisankaruslana

На першому побаченні Руслана та Ігор просто гуляли Києвом. А коли він запропонував їй вийти за нього заміж, погодилася.

Свій роман вони не афішували, а весілля зіграли таємно. Чоловік Руслани Писанки молодший за свою обраницю, заради неї переїхав до Києва, а вона прийняла його сина від першого шлюбу.

[ + – ] Руслана Писанка із чоловіком, Ігорем Ісаковим на шоу "Зважені і щасливі" Фото: Скриншот

Втім, після весілля вони почали разом з'являтися на світських заходах. А у 2017 році навіть разом взяли участь у шоу "Зважені і щасливі" про схуднення.