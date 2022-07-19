Первая бодипозитивная ведущая украинского ТВ. Чем прославилась Руслана Писанка

Известная телеведущая, актриса театра и кино умерла в Германии, куда уехала после начала войны

В 56 лет скончалась известная украинская телеведущая, актриса кино и театра Руслана Писанка. После начала войны она уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелое заболевание. Но, как сообщили на канала "1+1", актриса об этом никому не рассказывала.

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На ее страницах в соцсетях только слова поддержки украинцам и своим коллегам ведущим, которые продолжают вести новости в экстремальных условиях.

"Война заставила ее уехать в Германию. Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", — сообщили ее коллеги.

В начале февраля актриса сломала ногу на сцене театра. Но позже сообщила, что операция прошла успешно.

Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве, в семье кинооператора Игоря Николаевича Писанко, Лауреата премии Шевченко в 1973 году за документальный фильм "Советская Украина". Отец Русланы — настоящая знаменитость. Он был оператором-хроникером. Он снимал войну в Афганистане, горящую ЧАЭС, снимал по всему СССР, а также во Вьетнаме, Лаосе, Йемене и США. Сама Руслана писала, что его архивные кадры до сих пор используются в документальных фильмах.

Руслана Писанка – карьера в кино и на ТВ

Так что девушка решила связать свою жизнь с телевидением и кино. Она пробовала поступать в Щукинское училище, но там ей отказали. Причем экзаменационная комиссия ей прямо сказала, что ей надо похудеть. Руслана худеть не захотела и вернулась в Киев, в 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенка-Карого по специальности "режиссер телевидения".

Сниматься она начала, еще будучи студенткой. Ее первой работой стала небольшая роль в фильме "Круиз, или путешествие развода".

Но настоящий прорыв произошел, когда Руслана появилась в фильме Андрея Бенкендорфа "Несколько любовных историй" по новеллам Бокаччо в 1994 году. За Писанкой закрепился статус "украинского секс-символа". Сама актриса вспоминала, что после этой роли на нее посыпались предложения сниматься в эротических фильмах. Но она их все отклонила.

[ + – ] Руслана Писанка в фильме "Несколько любовных историй" Фото: Скриншот

Но приняла в 1999 году предложение польского режиссера Ежи Гофмана сняться в его культовом фильме "Огнем и мечом" в роли Ведьмы.

[ + – ] Руслана Писанка и Изабелла Скорупко в фильме "Огнем и мечом" Фото: Скриншот

После последовали роли в фильмах "Водевиль", "Черная роза", "Принцесса на бобах". А в 2002 году Руслана снималась в историческом телесериале "Чорна Рада", за что получила орден Святого Владимира.

Но народной звездой ее сделал прогноз погоды, который она вела с Алексеем Дивеевым-Церковным на канале "Интер". По сути, Руслана Писанка стала первой бодипозитивной ведущей украинского телевидения, еще когда не было в ходу это слово. После она вела программы "Погода от Русланы Писанки" на радиостанции "Ретро FM Украина" и шоу на 1+1 "Твой День".

[ + – ] "Погода с Русланой Писанкой" Фото: Скриншот

За роль в фильме "Москаль-чарівник" Руслана получила Государственную премию им. Довженко.

[ + – ] Руслана Писанка в спектакле "Клетка" Фото: Instagram pisankaruslana

Также Руслана, как и многие украинские звезды, пробовала делать карьеру на российском ТВ. Она некоторое время работала на канале НТВ, где вела программы "Принцип домино" и "Страна советов" вместе со Львом Новоженовым, но ушла оттуда после прихода нового продюсера.

Сама актриса говорила, что хоть там и был бешеный ритм работы, но она многому научилась. После съемок в клипе "поющего ректора" Михаила Поплавского, Руслане предложили играть в театре. Так что следующую роль в кино она сыграла только в 2019 году, в сериале СТБ "Крепостная".

В 2004 году Руслана снялась в мюзиклах "Сорочинская ярмарка" и "Три мушкетера", где сыграла Портоса.

[ + – ] Руслана Писанка в мюзикле "Сорочинская ярмарка"

В 2006 году принимала участие в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" в паре с танцором Николаем Коваленко и заняла третье место.

[ + – ] Руслана Писанка в шоу "Танцы со звездами" Фото: Скриншот

А в 2008 году актриса стала ведущей реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер" вместе с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 2009 году выпустила кулинарную книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".

[ + – ] Руслана Писанка с коллегами на канале "1+1" Фото: Instagram pisankaruslana

А с 2021 года работала ведущей на канале "1+1".

Руслана Писанка – личная жизнь

Не смотря на статус "секс-символа" и толпы поклонников, личная жизнь Русланы Писанки была не такой насыщенной, как ее карьера.

Она некоторые время встречалась с оператором киевского телевидения по имени Иван, с которым познакомилась во время съемок в "Артеке". Но отношения не сложились, потому что он завидовал славе Русланы, постоянно ее ревновал и требовал похудеть. В итоге они расстались, и актриса крайне редко говорила о нем в интервью.

"Чем больше поднималась в "Танцах", тем хуже обстояли дела в семье. Иван повел себя по отношению ко мне весьма некрасиво и недостойно, поэтому в один прекрасный день я себя спросила: "Руслана, зачем тебе все это надо?". Ненавижу, когда меня в чем-то подозревают. Если любишь человека, значит, доверяешь ему, а если доверия нет, значит, работай над собой, чего я и пожелала супругу на прощание", — рассказывала Руслана о расставании в 2007 году.

В 2012 году Руслана вышла замуж за бизнесмена Игоря Исакова. Они познакомились в соцсети. Игорь с сыном решили посмотреть, кто из знаменитостей зарегистрирован на сайте и нашли Руслану Писанку. Игорь решился ей написать, но хоть сначала Руслана, уставшая от внимания поклонников, ответила ему резко, позже все-таки дала свой телефон.

[ + – ] Руслана Писанка с мужем, Игорем Исаковым Фото: Instagram pisankaruslana [ + – ] Руслана Писанка с мужем, Игорем Исаковым Фото: Instagram pisankaruslana

На первом свидании Руслана и Игорь просто гуляли по Киеву. А когда он предложил ей выйти за него замуж – согласилась.

Своего романа они не афишировали, а свадьбу сыграли тайно. Муж Русланы Писанки младше своей избранницы, ради нее переехал в Киев, а она приняла его сына от первого брака.

[ + – ] Руслана Писанка с мужем, Игорем Исаковым на шоу "Зважені і щасливі" Фото: Скриншот

Впрочем, после свадьбы они стали вместе появляться на светских мероприятиях. А в 2017 году даже вместе приняли участие в шоу "Зважені і щасливі" про похудение.