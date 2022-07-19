Болезнь Русланы Писанки: Володимир Горянский рассказал о причинах ухудшения здоровья актрисы

Известная украинская телеведущая на днях перенесла операцию, которая, по ее заверениям, прошла успешно. Актер поделился своим мнением, что могло спровоцировать ухудшение болезни Русланы Писанки.

Ухудшение болезни Русланы Писанки могло произойти из-за недавней смерти матери и тяжелого рабочего графика. Об этом актер Владимир Горянский, друг покойной, рассказал изданию Vesti.ua, комментируя ее внезапную для многих смерть.

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По его словам, актриса на днях перенесла операцию, однако сама уверяла, что она прошла успешно.

Горянский также рассказал, что покойная никогда не жаловалась друзьям и знакомым на свои проблемы со здоровьем.

Болезнь Русланы Писанки

"Кто что про болезнь [Русланы Писанки] сегодня говорит, но признаки были и раньше, просто мы не понимали или не хотели понимать", – прокомментировал Горянский.

Он рассказал, что 4 февраля в Доме офицеров в Киеве актриса упала в обморок во время спектакля "Поезд "Одесса-мама" и сломала ногу.

"Наверное, это был сигнал, что там все-таки что-то не в порядке. И до этого у нее был случай на сцене, когда она теряла сознание. Наверное, это были симптомы", – подчеркнул Горянский.

Актер считает, что болезнь Русланы Писанки могла усилиться из-за стрессовых событий. Месяц назад умерла мать актрисы, что могло на нее сильно подействовать. Кроме того, на ее здоровье негативно сказался напряженный график работы. Так, недавно она вернулась на телевидение – стала ведущей программы "Твой день" на канале 1+1.

"Телевидение, как известно, выжимает из своих сотрудников все соки. Плюс гастроли, плюс у нее мама сильно болела", – прокомментировал он.

Как стало известно, сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину телеведущая уехала в Германию, где и проходила лечение. Однако о своем состоянии она практически никому не рассказывала. Горянский признается, что тоже до последнего не знал о болезни Русланы Писанки.

"Я сейчас понимаю, почему она выбрала Германию – думала, что местные врачи ей помогут. Там Русе на днях сделали операцию, которая прошла успешно", – уточнил Горянский. Актер разговаривал с Писанкой пару дней назад и уверяет, что во время разговора его коллега была веселой, и ничто не предвещало трагедии.

Напомним, Руслана Писанка умерла сегодня ночью в Германии в возрасте 56 лет.

Фокус также рассказывал, как Писанка стала первой бодипозитивной ведущей украинского ТВ. Помимо работы на телевидении Писанка много снималась в кино, в ее личной фильмографии три десятка ролей, также она была театральной актрисой. Также Руслана принимала участие во многих развлекательных проектах, одним из последних стал "Зважені і щасливі".