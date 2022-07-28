Не в Украине: муж Русланы Писанки рассказал, где и когда похоронят актрису

Церемония прощания с покойной пройдет 2 августа в Германии.

Украинскую телеведущую и актрису Руслану Писанку, которая умерла 19 июля, похоронят в Германии, где она последние месяцы проходила лечение. Об этом рассказал муж звезды Игорь Исаков.

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Он сообщил, что похорон Русланы Писанки состоится 2 августа в немецком городе Кайзерслаутерн. Попрощаться с актрисой можно будет прийти к местному кладбищу.

"Прощание с Русланой проходит возле церкви городского кладбища 2.08. 22 в 10 часов утра по адресу Доннерсберг Штрассе 78, Германия", — сказал Игорь Исаков.

Напомним, 19 июля Руслана Писанка умерла в возрасте 56 лет. Смерть произошла после перенесенной операции, которая, по ее заверениям, прошла успешно.

21 июля ее муж сообщил, что у покойной был рак в агрессивной форме. По его словам, Руслану Писанку кремируют в Германии.

"У Руси был рак, к сожалению, в агрессивной форме и немного запущен. Но так, как боролась она, я бы не смог даже на половину. К сожалению, иммунитет не выдержал", — сказал он.

Как рассказал актер Владимир Горянский, друг Русланы Писанки, ухудшение болезни Русланы Писанки могло произойти из-за недавней смерти матери и тяжелого рабочего графика. Он добавил, что актриса никогда не жаловалась друзьям и знакомым на свои проблемы со здоровьем.