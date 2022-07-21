"У Руси был рак в агрессивной форме": муж Писанки рассказал о болезни ведущей

Прощание с ведущей пройдет в городе Кайзерлаутерн в Германии. По словам супруга Игоря Исакова, покойную кремируют.

Муж украинской ведущей и актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, что у покойной был рак в агрессивной форме. Об этом он сегодня написал у себя на странице в Facebook.

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"У Руси был рак, к сожалению, в агрессивной форме и немного запущен. Но так, как боролась она, я бы не смог даже на половину. К сожалению, иммунитет не выдержал", – поделился Искаков деталями болезни супруги.

По его словам, церемония прощания состоится в немецком городе Кайзерлаутерн, где умерла актриса. Время и место Исаков пообещал сообщить в понедельник, 25 июля. Там же покойную кремируют, после чего прах доставят в Украину.

"После оформления всех бумаг я отвезу мою Русю домой, в Киев. Как скоро, это будет зависеть только от скорости оформления", – уточнил он.

О месте и дате прощания в Киеве будет сообщено дополнительно.

Исаков признался, что после смерти супруги находится в подавленном состоянии.

"Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавленный, сломленный, уничтоженный. Знаю, что это бы никогда не понравилось жене, поэтому пытаюсь понемногу начать отпускать", – добавил он.

Напомним, Руслана Писанка умерла ночью 19 июля в Германии в возрасте 56 лет. Друг покойной актер Владимир Горянский рассказал, что известная телеведущая почти никому из коллег и знакомых не говорила о своей болезни и не жаловалось на состояние. Он также сообщил, что ухудшение ее здоровья могло произойти на фоне тяжелого рабочего графика.

Как стало известно, Писанка за месяц до смерти потеряла мать. Она тяжело переживала эту утрату.