"У Русі був рак в агресивній формі": чоловік Писанки розповів про хворобу ведучої

Прощання з ведучою пройде у місті Кайзерлаутерн у Німеччині. За словами чоловіка Ігоря Ісакова, покійну кремують.

Чоловік української ведучої та актриси Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, що покійна мала рак в агресивній формі. Про це він сьогодні написав у себе на сторінці у Facebook.

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"У Русі був рак, на жаль, в агресивній формі і трохи запущений. Але так, як боролася вона, я не зміг би навіть на половину. На жаль, імунітет не витримав", — поділився Іскаков деталями хвороби дружини.

За його словами, церемонія прощання відбудеться у німецькому місті Кайзерлаутерн, де померла актриса. Час та місце Ісаков пообіцяв повідомити у понеділок, 25 липня. Там же покійну кремують, після чого порох доставлять в Україну.

"Після оформлення всіх паперів я відвезу мою Русю додому, до Києва. Коли це буде залежати тільки від швидкості оформлення", — уточнив він.

Про місце та дату прощання в Києві буде повідомлено додатково.

Ісаков зізнався, що після смерті дружини перебуває у пригніченому стані.

"Мій стан зараз опишу синонімами: розчавлений, зламаний, знищений. Знаю, що це ніколи б не сподобалося дружині, тому намагаюся потроху почати відпускати", — додав він.

Нагадаємо, Руслана Писанка померла вночі 19 липня у Німеччині у віці 56 років. Друг покійної, актор Володимир Горянський, розповів, що відома телеведуча майже нікому з колег та знайомих не говорила про свою хворобу та не скаржилася на стан. Він також повідомив, що погіршення її здоров'я могло статися на тлі тяжкого робочого графіка.

Як стало відомо, Писанка за місяць до смерті втратила матір. Вона тяжко переживала цю втрату.