Руслана Писанка за місяць до смерті втратила матір, — продюсер Канішевський

Мама Руслани Писанки — першої бодіпозитивної телеведучої України — померла на руках у зятя в київській квартирі на Виноградарі.

Українська телеведуча й акторка Руслана Писанка, яка померла 19 липня, незадовго до власної кончини поховала маму. Про це розповів продюсер Микола Канішевський.

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За його словами, Руслана Писанка виїхала на лікування до Німеччини. А ось її мати залишилася в селі Гореничі Київської області. Жінка мала останню стадію онкологічного захворювання.

Поряд із літньою жінкою знаходився чоловік Руслани Писанки Ігор. Він доглядав за тещею. Зокрема, колов їй сильні знеболювальні.

З приходом у Київську область російських окупантів тяжко хвора жінка виїхала до Івано-Франківської області. Там вона разом із зятем жила в будинку одного з будівельників, який колись зводив для Руслани Писанки будинок.

Через деякий час мама та чоловік Руслани Писанки повернулися до Києва. У столиці оселилися у квартирі на Виноградарі. Там мати Руслани Писанки померла на руках у її чоловіка.

Руслана Писанка, яка боролася на той час із тяжким захворюванням, тяжко переживала смерть матері. Про те, що близької людини не стало, вона дізналася у Німеччині, де лікувалася у клініці. Після трагічної звістки хвороба Писанки збільшилася. Унаслідок телеведуча й акторка померла 19 липня 2022 року. Їй було 56 років.

Нагадаємо, раніше актор Володимир Горянський розповів про причини погіршення здоров'я акторки Руслани Писанки. За його словами, погіршення хвороби Руслани могло статися через нещодавню смерть матері та важкий робочий графік.

Незадовго до смерті Руслана Писанка перенесла в одній з клінік Німеччини операцію. За словами знайомих і друзів, вона пройшла успішно.

Фокус також розповідав, як Писанка стала першою бодіпозитивною ведучою українського ТБ. Крім роботи на телебаченні, Писанка багато знімалася в кіно, в її особистій фільмографії три десятки ролей, також вона була театральною акторкою. Також Руслана брала участь у багатьох розважальних проєктах, одним із останніх став "Зважені та щасливі".