Руслана Писанка за месяц до смерти потеряла мать, — продюсер Канишевский

Мама Русланы Писанки — первой бодипозитивной телеведущей Украины — умерла на руках у зятя в киевской квартире на Виноградаре.

Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка, которая умерла 19 июля, незадолго до собственной кончины похоронила маму. Об этом рассказал продюсер Николай Канишевский.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, Руслана Писанка выехала на лечение в Германию. А вот ее мама осталась в селе Гореничы Киевской области. У женщины была последняя стадия онкологического заболевания.

Рядом с пожилой женщиной находился муж Русланы Писанки Игорь. Он ухаживал за тещей. В частности, колол ей сильные обезболивающие.

С приходом в Киевскую область российских оккупантов тяжело больная женщина выехала в Ивано-Франковскую область. Там она вместе с зятем жила в доме одного из строителей, который когда-то строил для Русланы Писанки дом.

Через некоторое время мама и муж Русланы Писанки вернулись в Киев. В столице поселились в квартире на Виноградаре. Там мама Русланы Писанки у мерла на руках у ее мужа.

Руслана Писанка, которая боролась в то время с тяжелым заболеванием, тяжело переживала смерть матери. О том, что близкого человека не стало, она узнала в Германии, где лечилась в клинике. После трагического известия болезнь Писанки утяжелилась. В итоге телеведущая и актриса умерла 19 июля 2022 года. Ей было 56 лет.

Напомним, ранее актер Влодимир Горянский рассказал о причинах ухудшения здоровья актрисы Русланы Писанки. По его словам, Ухудшение болезни Русланы могло произойти из-за недавней смерти матери и тяжелого рабочего графика.

Незадолго до смерти Руслана Писанка перенесла в одной из клиник Германии операцию. По словам знакомых и друзей, она прошла успешно.

Фокус также рассказывал, как Писанка стала первой бодипозитивной ведущей украинского ТВ. Помимо работы на телевидении Писанка много снималась в кино, в ее личной фильмографии три десятка ролей, также она была театральной актрисой. Также Руслана принимала участие во многих развлекательных проектах, одним из последних стал "Зважені і щасливі".