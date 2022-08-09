Скончалась звезда мюзикла "Бриолин" Оливия Ньютон-Джон

73-летней актрисе трижды за последние 30 лет диагностировали рак.

73-летняя певица и актриса британского происхождения Оливия Ньютон-Джон, известная ролью Сэнди в фильме 1978 года "Бриолин" с Джоном Траволтой, скоропостижно скончалась. Информацию подтвердил ее муж Джон Истерлинг. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Оливия Ньютон-Джон (73 года) мирно скончалась сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех уважать неприкосновенность частной жизни семьи в это очень трудное время" — написал вдовец.

Джон также добавил, что Оливия была символом триумфа и надежды. На протяжении более 30 лет она боролась с раком, а ее Фонд поддерживал исследования в этой области.

У Оливии остались муж, а также дочь Хлоя Латтанци. Она почтила память матери, опубликовав несколько снимков в Instagram.

Как известно, у Ньютон-Джон трижды диагностировали рак груди за последние 30 лет. В первый раз ей удалось победить болезнь в 1992 года и находится в состоянии ремиссии до 2013 года. В последний раз врачи обнаружили опухоль в 2018 году.

В тот период она решила собрать средства на исследование воздействия каннабиса на лечение рака. Для этого знаменитость продала несколько памятных вещей из фильмов, в том числе культовый наряд "плохой Сэнди" из "Бриолина".

В интервью журналистам Оливия рассказывала, что лечит болезнь "естественным путем" и использует масло каннабиса, сделанное из марихуаны, которую ее муж выращивает в Калифорнии, чтобы облегчить боль.

В 2020 году она получила награду за заслуги в области благотворительности, исследований рака и развлечений.

Дань уважения культовой актрисе и певице отдал ее коллега по фильму Джон Траволта.

"Моя дорогая Оливия, ты сделала нашу жизнь намного лучше. Твое влияние было невероятным. Я так сильно тебя люблю. Мы увидимся на дороге, и мы снова будем все вместе. Твой с первого момента, когда я увидел тебя и навсегда! Твой Дэнни, твой Джон!" — написал он у себя в Instagram.

Фокус ранее писал о том, что в Германии в возрасте 56 лет скоропостижно скончалась украинская телеведущая Руслана Писанка. Смерть произошла после перенесенной операции. По словам мужа, у телеведущей был рак в агрессивной форме.