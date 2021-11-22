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Найяскравіші вбрання American Music Awards. Дженніфер Лопес, Måneskin і Карді Бі в золотій масці

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Карді Бі, American Music Awards
Фото: Getty Images | Карді Бі та її золота маска

На церемонії American Music Awards нагородами були відзначені зірки, які цього року досягли найбільших успіхів.

Напередодні в Лос-Анджелесі відбулася щорічна премія American Music Awards, на якій нагороджують зірок, які досягли найбільшого успіху, так що гостями церемонії стали як "ветерани" сцени на кшталт Дженніфер Лопес і Cardi B, так і новачки – італійський рок-гурт Måneskin, котрий став переможцем останнього Євробачення. Про це пише CNN.

Але головну увагу прихильників привернули не лише виступи, а й червона доріжка, де селебріті демонстрували своє вбрання. Дженніфер Лопес, до речі, фанів розчарувала. Вона з'явилася на сцені. У вбранні від Dolce&Gabbana і з весільною вуаллю.

Співачка виконувала пісню On My Way, яка є саундтреком до фільму "Перший зустрічний" за її участю. За його сценарієм, її героїня виходить заміж за випадкового глядача на своєму концерті. Роль "першого зустрічного" виконав Оуен Вілсон.

Виступ Дженніфер Лопес на American Music Awards

Одне з найоригінальніших вбрань продемонструвала Карді Бі. Вона з'явилася в чорному ансамблі від Schiaparelli та золотій масці. Втім, на сцені вона кілька разів міняла вбрання, без цього ніяк – адже Карді була ведучою церемонії.

American Music Awards, карді бі, Cardi B
Карді Бі та її золота маска
Фото: Getty Images

А італійці Måneskin, які щоразу вражають екстравагантними вбраннями, що практично не залишають простору уяві, цього разу з'явилися в стриманих образах, явно натхненних фільмами про Джеймса Бонда, – чорних костюмах із краватками-метеликами.

Måneskin, група, переможці євробачення
Фото: Instagram maneskinofficial
Måneskin, група, переможці євробачення
Група Måneskin на червоній доріжці
Фото: Instagram maneskinofficial

Виконавець Machine Gun Kelly, який зазвичай з'являється на червоних доріжках зі своєю подругою Меган Фокс, цього разу з'явився без неї, зате в компанії своєї 12-річної дочки Кейсі. Музикант став переможцем у номінації "Найкращий рок-артист".

Machine Gun Kelly, дочка
Machine Gun Kelly з дочкою Кейсі
Фото: Getty Images

А решта нагород розподілилася так:

Артист року та Найкращий поп-дует чи група – південнокорейський бойзбенд BTS. Вони ж забрали нагороду за найкращу поп-пісню – Butter;

Фото: Getty Images

Найкращий новий виконавець – Олівія Родріго;

Колаборація року – Doja Cat та SZA – Kiss Me More;

Найкраще музичне відео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name);

Найкращий поп-виконавець – Ед Ширан;

Найкраща поп-виконавиця та Найкращий поп-альбом – Тейлор Свіфт за альбом Еvermore;

Найкращий хіп-хоп виконавець – Drake;

Найкраща хіп-хоп виконавиця – Megan Thee Stallion;

Найкращий хіп-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News;

Найкраща пісня хіп-хопу – Cardi B – Up;

Переможці American Music Awards 2021

Найкращий R&B виконавець – The Weeknd;

Найкраща R&B виконавиця та Найкращий R&B альбом – Doja Cat за альбом – Planet Her;

Найкраща R&B пісня – Silk Sonic – Leave The Door Open;

Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny;

Найкраща латиноамериканська артистка – Becky G;

Найкращий латиноамериканський дует чи група – Banda MS de Sergio Lizárraga;

Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly.