Найяскравіші вбрання American Music Awards. Дженніфер Лопес, Måneskin і Карді Бі в золотій масці

На церемонії American Music Awards нагородами були відзначені зірки, які цього року досягли найбільших успіхів.

Напередодні в Лос-Анджелесі відбулася щорічна премія American Music Awards, на якій нагороджують зірок, які досягли найбільшого успіху, так що гостями церемонії стали як "ветерани" сцени на кшталт Дженніфер Лопес і Cardi B, так і новачки – італійський рок-гурт Måneskin, котрий став переможцем останнього Євробачення. Про це пише CNN.

Але головну увагу прихильників привернули не лише виступи, а й червона доріжка, де селебріті демонстрували своє вбрання. Дженніфер Лопес, до речі, фанів розчарувала. Вона з'явилася на сцені. У вбранні від Dolce&Gabbana і з весільною вуаллю.

Співачка виконувала пісню On My Way, яка є саундтреком до фільму "Перший зустрічний" за її участю. За його сценарієм, її героїня виходить заміж за випадкового глядача на своєму концерті. Роль "першого зустрічного" виконав Оуен Вілсон.

Одне з найоригінальніших вбрань продемонструвала Карді Бі. Вона з'явилася в чорному ансамблі від Schiaparelli та золотій масці. Втім, на сцені вона кілька разів міняла вбрання, без цього ніяк – адже Карді була ведучою церемонії.

А італійці Måneskin, які щоразу вражають екстравагантними вбраннями, що практично не залишають простору уяві, цього разу з'явилися в стриманих образах, явно натхненних фільмами про Джеймса Бонда, – чорних костюмах із краватками-метеликами.

Виконавець Machine Gun Kelly, який зазвичай з'являється на червоних доріжках зі своєю подругою Меган Фокс, цього разу з'явився без неї, зате в компанії своєї 12-річної дочки Кейсі. Музикант став переможцем у номінації "Найкращий рок-артист".

А решта нагород розподілилася так:

Артист року та Найкращий поп-дует чи група – південнокорейський бойзбенд BTS. Вони ж забрали нагороду за найкращу поп-пісню – Butter;

Найкращий новий виконавець – Олівія Родріго;

Колаборація року – Doja Cat та SZA – Kiss Me More;

Найкраще музичне відео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name);

Найкращий поп-виконавець – Ед Ширан;

Найкраща поп-виконавиця та Найкращий поп-альбом – Тейлор Свіфт за альбом Еvermore;

Найкращий хіп-хоп виконавець – Drake;

Найкраща хіп-хоп виконавиця – Megan Thee Stallion;

Найкращий хіп-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News;

Найкраща пісня хіп-хопу – Cardi B – Up;

Найкращий R&B виконавець – The Weeknd;

Найкраща R&B виконавиця та Найкращий R&B альбом – Doja Cat за альбом – Planet Her;

Найкраща R&B пісня – Silk Sonic – Leave The Door Open;

Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny;

Найкраща латиноамериканська артистка – Becky G;

Найкращий латиноамериканський дует чи група – Banda MS de Sergio Lizárraga;

Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly.