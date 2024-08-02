После новостей о разводе: Карди Би беременна третьим ребенком (фото)

Эпатажная артистка воспитывает сына и дочь от рэпера Offset. Они поженились в 2017 году, однако уже объявили о разрыве.

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31-летняя американская рэперша Карди Би (Белкалис Марленис Альманзар) ждет рождения третьего ребенка. Об этом артистка сообщила в Instagram.

Карди объявила о беременности на фоне новостей о разводе с рэпером Offset.

"С каждым концом приходит новое начало! Я очень благодарна, что разделила с тобой этот сезон, ты принес мне больше любви, больше жизни и, главное, восстановил мою силу! Напомнил мне, что я могу иметь все! Ты напомнил мне, что мне никогда не приходится выбирать между жизнью, любовью и моей страстью! Я очень люблю тебя и не могу дождаться, когда ты увидишь, чего ты помог мне достичь", — отметила мама двоих детей, обратившись к ребенку.

На новых фото Карди Би позировала в роскошном красном платье, обнажив свой заметно округленный живот, на фоне ночного города.

"Гораздо легче проходить жизненные повороты и испытания, но ты, твой брат и твоя сестра показали мне, почему стоит пройти через это!" — завершила артистка свою речь.

Карди Би

Рэперша объявила о беременности через день после того, как она подала на развод с Offset после шести лет брака, подтвердил People представитель рэпера.

Беременная Карди Би добивается опеки над их общими детьми, двухлетним сыном Уэйвом Сетом и шестилетней дочерью Калче Киари. Кто отец будущего ребенка музыкантки, точно неизвестно.

Карди Би и Offset Фото: Getty Images

Offset также является отцом сыновей Джордана, 14 лет, Коди, 8 лет, и дочери Калеа Мари, 9 лет, от предыдущих отношений.

Напомним, Карди Би отсудила более миллиона долларов компенсации за клевету у известной блогерши. Из-за публичной лжи о рэперше она даже задумывалась о самоубийстве.

Ранее Фокус писал о появлении Карди Би на Met Gala 2024.