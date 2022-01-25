Карди Би отсудила более миллиона долларов у блогера за клевету

С 2018 года блогерша Таша К распространяла ложную информацию об артистке.

Американская реперша Карди Би (настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар) отсудила у блогерши Таши К 1,25 млн долларов за клевету на нее, хотя компенсационные расходы могли достичь даже 10 миллионов долларов. Об этом пишет Sky News.

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Причиной судебного разбирательства стали ролики блогерши на ее канале unWinewithTashaK в You-Tube, в которых та называла 29-летнюю Карди Би "проституткой" и заявляла, что у реперши есть куча венерических заболеваний и она употребляет запрещенные вещества.

В частности, Таша К утверждала, что Карди изменяла своему мужу, музыканту Offset, с которым она в браке с 2017 года и воспитывает двоих детей, один из которых родился в сентябре 2021 года.

Впервые видео появились в Сети примерно в апреле 2018 года.

[ + – ] Карди Би воспитывает двоих детей со своим мужем Offset

Такой шквал клеветы довел Карди Би до мыслей о самоубийстве. Она в какой-то момент подумала, что не заслуживает своей 3-летней дочери Калчер, и не хотела спать рядом с мужем, рэпером Offset.

Ранее Фокус писал о невероятном сходстве Карди Би и ее родной сестры, 26-летней Каролины. Поклонники артистки даже не могли узнать на фото настоящую Карди Би.