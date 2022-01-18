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Настоящий двойник Карди Би. Певица поделилась фото со своей сестрой

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Фото: iamcardib | Карди Би с сестрой

Поклонники звезды не смогли разобраться, где настоящая Карди.

Накануне американская реперша Карди Би (настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар) выложила в свой Instagram для 121 млн подписчиков серию фото со своей младшей сестрой, 26-летней Каролиной, очень похожей на певицу.

Карди Би с сестрой Каролиной

Сестры были одеты в белые трикотажные топы, серые и розовые лосины Chanel. На их ногах были серебряные туфли на каблуках. В качестве аксессуаров девушки выбрали очки, парики, массивные серьги и колье.

"Ты крутишь, я кручу. Ты бросаешь 5, я бросаю 10", — подписала снимки с сестрой американская певица.

Удивительное сходство 29-летней Карди и Каролины даже запутало подписчиков звезды. "А где настоящая Карди?", "Близнецы", "какие похожие девочки!", "прекрасные сестры", — комментировали карусель фото подписчики Карди.

Отметим, что на Instagram Каролины Хеннесси подписаны более 7 миллионов пользователей. В комментариях к постам девушки подписчики часто замечают ее сходство со старшей звездной сестрой.

Королина Хеннесси

Ранее Фокус писал о том, что Карди Би всерьез задумывалась о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. К такому состоянию звезду привела критика и ложь о ней в Сети.

Напомним, Карди Би со своей 3-летней дочерью Калчер продемонстрировали идеальные парные образы от Chanel.