Справжній двійник Карді Бі. Співачка поділилася фото зі своєю сестрою

Шанувальники зірки не змогли розібратися, де справжня Карді.

Напередодні американська реперка Карді Бі (справжнє ім'я – Белкаліс Марленіс Альманзар) виклала у свій Instagram для 121 млн підписників серію фото зі своєю молодшою сестрою, 26-річною Кароліною, дуже схожою на співачку.

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[ + – ] Карді Бі із сестрою Кароліною

Сестри були одягнені в білі трикотажні топи, сірі та рожеві лосини Chanel. На їхніх ногах були срібні туфлі на підборах. Як аксесуари дівчата обрали окуляри, перуки, масивні сережки та кольє.

"Ти крутиш, я кручу. Ти кидаєш 5, я кидаю 10", — підписала знімки із сестрою американська співачка.

Дивна подібність 29-річної Карді та Кароліни навіть заплутала підписників зірки. "А де справжня Карді?", "Близнюки", "які схожі дівчатка!", "прекрасні сестри", — коментували карусель фото підписники Карді.

Зазначимо, що на Instagram Кароліни Хеннессі підписано понад 7 мільйонів користувачів. У коментарях до постів дівчини підписники часто помічають її схожість із старшою зірковою сестрою.

[ + – ] Короліна Хеннессі

Раніше Фокус писав про те, що Карді Бі всерйоз замислювалася про те, щоб покінчити життя самогубством. До такого стану зірку призвела критика та брехня про неї в мережі.

Нагадаємо, Карді Бі зі своєю 3-річною дочкою Калчер продемонстрували ідеальні парні образи від Chanel.