Справжній двійник Карді Бі. Співачка поділилася фото зі своєю сестрою
Шанувальники зірки не змогли розібратися, де справжня Карді.
Напередодні американська реперка Карді Бі (справжнє ім'я – Белкаліс Марленіс Альманзар) виклала у свій Instagram для 121 млн підписників серію фото зі своєю молодшою сестрою, 26-річною Кароліною, дуже схожою на співачку.
Сестри були одягнені в білі трикотажні топи, сірі та рожеві лосини Chanel. На їхніх ногах були срібні туфлі на підборах. Як аксесуари дівчата обрали окуляри, перуки, масивні сережки та кольє.
"Ти крутиш, я кручу. Ти кидаєш 5, я кидаю 10", — підписала знімки із сестрою американська співачка.
Дивна подібність 29-річної Карді та Кароліни навіть заплутала підписників зірки. "А де справжня Карді?", "Близнюки", "які схожі дівчатка!", "прекрасні сестри", — коментували карусель фото підписники Карді.
Зазначимо, що на Instagram Кароліни Хеннессі підписано понад 7 мільйонів користувачів. У коментарях до постів дівчини підписники часто помічають її схожість із старшою зірковою сестрою.
Раніше Фокус писав про те, що Карді Бі всерйоз замислювалася про те, щоб покінчити життя самогубством. До такого стану зірку призвела критика та брехня про неї в мережі.
Нагадаємо, Карді Бі зі своєю 3-річною дочкою Калчер продемонстрували ідеальні парні образи від Chanel.