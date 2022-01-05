Карді Бі продемонструвала ідеальні парні образи з дочкою

Знаменитість любить з'являтися на публіці в однакових вбраннях із дочкою, чим приводить шанувальників у захват.

29-річна американська виконавиця Карді Бі (справжнє ім'я – Белкаліс Марленіс Альманзар) у своєму Instagram поділилася серією знімків із 3-річною дочкою Калчер Кіарі Сефас. Для себе та своєї маленької копії Карді Бі обрала парні аутфіти від Chanel. Калчер та її зіркова мама позують біля чорної машини Mercedes-Maybach та сидячи на ній.

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[ + – ] Карді Бі та її дочка Калчер в образах від Chanel.

Зазначимо, що Карді Бі часто демонструє відмінне почуття стилю та навчає цього свою 3-річну дочку.

Нагадаємо, що батьком Калчер є 30-річний американський репер Offset (справжнє ім'я Кіарі Кендрелл Сефас). Карді Бі та Offset одружилися у 2017 році після кількох місяців стосунків. Крім Калчер, подружжя має ще сина, який народився у вересні 2021 року.

[ + – ] Дочка Карді Бі Калчер. Фото: @iamcardib.

Нагадаємо, на різдвяній фотосесії Карді Бі позувала у сукні за 70 доларів. Зірка-мільйонерка віддала перевагу простому білому вбранню від бренду JLUXLABEL.

Раніше Фокус повідомляв, що на церемонії American Music Awards Карді Бі приголомшила публіку своїм екстравагантним образом. Знаменитість, яка вела захід, з'явилася на червоній доріжці у чорному ансамблі від Schiaparelli та золотій масці.