Эффективно развивают мозг. 7 простых привычек для улучшения работы серого вещества

От ежедневной навигации по улицам до общения с подростками — миллионы ежедневных активностей незаметно улучшают продуктивность нашего мозга каждый день и некоторые из них, как показали исследования, обладают удивительной пользой.

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Натренировать свой мозг, чтобы он стал более гибким проще чем вы думали. Наука уже собрала множество простых способов повысить его пластичность и продуктивность. Множественные исследования доказали, что распространенные привычки ежедневно способствуют развитию нейропластичности мозга у миллионов людей, которые даже этого не подозревают, при этом будучи доступными каждому желающему улучшить состояние своей серой жидкости, пишет InsideHook.

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Некоторое время назад ученые из Университетского колледжа Лондона изучили мозг водителей такси. Они обнаружили, что у них более развиты области мозга, связанные с памятью. Предполагается, что этому способствовало постоянное перемещение по запутанным дорогам Лондона. Это означает, что при правильном обучении и опыте наш мозг может адаптироваться и развиваться.

Понимание гибкости мозга

Итак, что же это такое? Это явление известно, как "нейропластичность". Оно означает способность мозга изменять свою конфигурацию путем образования новых связей, легко адаптируясь под изменчивость окружающей среды. Мозг, обладающий большей адаптивностью, лучше учится, приспосабливается к новой обстановке и противостоит снижению когнитивных способностей. Такая способность к адаптации очень важна, особенно при оказании помощи пациентам, перенесшим инсульт, в восстановлении их когнитивных способностей. Хотя нейропластичность может быть полезна при серьезных заболеваниях, любой человек может извлечь из нее пользу для улучшения повседневной жизни.

Семь советов по повышению нейропластичности мозга

Приобретайте новые навыки и улучшайте уже имеющиеся. В юмористической сцене из фильма "Барби" героиня Америки Ферреры и ее дочь отправляются в легендарный Барбиленд. Дочь вскользь спрашивает: "А где папа?". Затем сцена переключается на то, как он с энтузиазмом занимается с программой Duolingo, лежа на диване, эмоционально празднуя успешное выполнение аудиоупражнения. Такие сцены хоть и смешны, но подчеркивают истину. Приобретение новых навыков, таких как игра на музыкальном инструменте или изучение языка, может быть фантастически полезным для мозга. Даже ежедневные задачи, например, головоломки, могут поддерживать мозг в активном состоянии. Путешествуйте при любой возможности. Знакомство с новой средой, культурой и привычным укладом жизни может существенно стимулировать работу мозга. Неважно, исследуете ли вы неизвестную тропинку в своем районе или садитесь на рейс в другую страну — каждый новый опыт имеет значение. Оставайтесь в обществе. Последнее исследование показывает, что жизнь в изоляции может негативно сказаться на когнитивном здоровье. Поддерживать социальные контакты и находиться в стимулирующей обстановке может способствовать улучшению нейропластичности. Проводите время с молодежью. Преодоление разрыва между поколениями и установление связей с молодыми людьми может дать множество преимуществ и знаний о прогрессе социума и Мира в целом. Кроме того, что это дает свежую энергию и напутствие, это еще и знакомит мозг с различными перспективами и способами мышления. Ставьте под сомнение свои убеждения. Непредубежденность и готовность воспринимать различные точки зрения позволяют растянуть и размять когнитивные мышцы. Нет ничего страшного в том, чтобы признать, что у вас, возможно, нет ответов на все вопросы; главное — это готовность учиться и адаптироваться. Оставайтесь активными. Физическая активность — это мантра, которую мы часто слышим. Физические упражнения способствуют выработке белка, необходимого для здоровья мозга. Более того, согласно одному исследованию, физические упражнения в буквальном смысле могут заставить части вашего мозга расти и развиваться. И не обязательно бегать марафоны — даже обычная ходьба может принести пользу. Отдавайте предпочтение сну. Никогда не стоит недооценивать силу хорошего сна. Сон помогает укрепить важные связи в мозге и избавиться от ненужных. Старайтесь спать по семь-девять часов в сутки.

Развитие нейропластичности мозга — это не радикальные изменения. Речь идет о том, чтобы включить в свой распорядок дня небольшие, выполнимые задачи. Будь то новое хобби, общение с представителями другого поколения или полноценный сон — каждый шаг на пути к более адаптируемому мозгу имеет значение, выстраивая залог вашего осознанного, здорового и беззаботного будущего.

Ранее Фокус писал о том, что форма нашего мозга отвечает за наши мысли, чувства и даже поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.

Также Фокус писал о 5 простых ежедневных привычках, укрепляющих здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.