Cпасение от болезни Альцгеймера: им станет наш биоэнергетический возраст, согласно ученым

Возраст и генетика давно признаны наукой значимыми факторами, влияющими на риск развития болезни Альцгеймера, однако в последних исследованиях появился потенциально модифицируемый показатель: биоэнергетический возраст. Ученые считают, что это подконтрольное нам состояние может стать ключом к победе.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Исследование под руководством ученых из Weill Cornell Medicine, опубликованное в журнале Nature Communications, выявило важную роль биоэнергетического возраста в патологии болезни Альцгеймера. Исследователи обнаружили, что повышенный уровень ацилкарнитинов — молекул, участвующих в энергетическом обмене, коррелирует с увеличением биоэнергетического возраста. Это повышение связано с более тяжелой патологией болезни Альцгеймера и ускоренным снижением когнитивных способностей.

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Биоэнергетический возраст оказался более податливым, чем хронологический. Здоровый образ жизни, такой как регулярная физическая активность и сбалансированное питание, может повысить эффективность клеточного производства энергии, считают авторы.

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Проведенное в рамках исследования моделирование клинических испытаний под руководством Матиаса Арнольда, адъюнкт-доцента кафедры психиатрии и поведенческих наук, позволило предположить, что повышение биоэнергетического возраста может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера так же эффективно, как и некоторые лекарственные препараты, например леканемаб, но без сопутствующих побочных эффектов.

Это исследование показало новые стороны вариативности развития болезни Альцгеймера у разных людей. Так, некоторые люди проявляют ранние признаки заболевания, но при этом остаются без симптомов в течение длительного времени.

Такая устойчивость может объясняться более высоким биоэнергетическим потенциалом, позволяющим их клеткам поддерживать выработку энергии, несмотря на патологические изменения, считают авторы.

Чтобы оценить биоэнергетический возраст, исследователи обратили внимание на уровень ацилкарнитина в крови. Они обнаружили, что более низкий уровень ацилкарнитина связан с более медленным темпом снижения когнитивных способностей.

В наше время уже существуют недорогие анализы крови, измеряющие уровень ацилкарнитина, что дает возможность практического подхода к оценке биоэнергетического здоровья в повседневной жизни, заявили авторы.

Полученные результаты открыли новый потенциал вмешательства в образ жизни для снижения риска болезни Альцгеймера путем воздействия на биоэнергетическое здоровье. Приобретая привычки, повышающие энергетическую эффективность клеток, люди могут влиять на свой биоэнергетический возраст, задействуя проактивную стратегию против снижения когнитивных способностей.

Если возраст и генетика являются неизменными факторами риска развития болезни Альцгеймера, то биоэнергетический возраст представляет собой подконтрольное нам состояние. Благодаря выбору образа жизни, способствующего эффективному производству клеточной энергии, можно снизить риск или отсрочить наступление болезни Альцгеймера, уверены авторы.

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Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.