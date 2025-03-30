Порятунок від хвороби Альцгеймера: ним стане наш біоенергетичний вік, згідно з ученими

Вік і генетика давно визнані наукою значущими факторами, що впливають на ризик розвитку хвороби Альцгеймера, проте в останніх дослідженнях з'явився показник, що потенційно модифікується: біоенергетичний вік. Вчені вважають, що цей підконтрольний нам стан може стати ключем до перемоги.

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Про це пише ScienceAlert.

Дослідження під керівництвом учених з Weill Cornell Medicine, опубліковане в журналі Nature Communications, виявило важливу роль біоенергетичного віку в патології хвороби Альцгеймера. Дослідники виявили, що підвищений рівень ацилкарнітинів — молекул, що беруть участь в енергетичному обміні, корелює зі збільшенням біоенергетичного віку. Це підвищення пов'язане з важчою патологією хвороби Альцгеймера і прискореним зниженням когнітивних здібностей.

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Біоенергетичний вік виявився більш податливим, ніж хронологічний. Здоровий спосіб життя, такий як регулярна фізична активність і збалансоване харчування, може підвищити ефективність клітинного виробництва енергії, вважають автори.

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Проведене в рамках дослідження моделювання клінічних випробувань під керівництвом Матіаса Арнольда, ад'юнкт-доцента кафедри психіатрії та поведінкових наук, дало змогу припустити, що підвищення біоенергетичного віку може сповільнити прогресування хвороби Альцгеймера так само ефективно, як і деякі лікарські препарати, наприклад леканемаб, але без супутніх побічних ефектів.

Це дослідження показало нові сторони варіативності розвитку хвороби Альцгеймера у різних людей. Так, деякі люди виявляють ранні ознаки захворювання, але при цьому залишаються без симптомів протягом тривалого часу.

Така стійкість може пояснюватися вищим біоенергетичним потенціалом, що дає змогу їхнім клітинам підтримувати вироблення енергії, незважаючи на патологічні зміни, вважають автори.

Щоб оцінити біоенергетичний вік, дослідники звернули увагу на рівень ацилкарнітину в крові. Вони виявили, що нижчий рівень ацилкарнітину пов'язаний із повільнішим темпом зниження когнітивних здібностей.

У наш час уже існують недорогі аналізи крові, які вимірюють рівень ацилкарнітину, що дає можливість практичного підходу до оцінки біоенергетичного здоров'я в повсякденному житті, заявили автори.

Отримані результати відкрили новий потенціал втручання у спосіб життя для зниження ризику хвороби Альцгеймера шляхом впливу на біоенергетичне здоров'я. Набуваючи звички, що підвищують енергетичну ефективність клітин, люди можуть впливати на свій біоенергетичний вік, задіюючи проактивну стратегію проти зниження когнітивних здібностей.

Якщо вік і генетика є незмінними факторами ризику розвитку хвороби Альцгеймера, то біоенергетичний вік являє собою підконтрольний нам стан. Завдяки вибору способу життя, що сприяє ефективному виробництву клітинної енергії, можна знизити ризик або відстрочити настання хвороби Альцгеймера, впевнені автори.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.