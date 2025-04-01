Женщина вдруг заговорила после 18 лет молчания: какая технология помогла (видео)

47-летней женщине с квадриплегией внедрили имплант "мозг-компьютер" (BCI), благодаря которому она смогла озвучивать свои мысли впервые за 18 лет после перенесенного инсульта.

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Об этом пишет AP News. В издании отмечают, что другие интерфейсы "мозг-компьютер" для речи обычно имеют небольшую задержку между мыслями и компьютерной вербализацией. В свою очередь новое устройство способно переводить мысли в произносимые слова в режиме реального времени.

Женщине внедрили экспериментальный имплант

В рамках клинического испытания врачи имплантировали экспериментальное устройство в мозг 47-летней женщине с квадриплегией, которая не могла говорить в течение 18 лет после инсульта. Ученые записывали мозговую активность женщины с помощью электродов, пока она беззвучно произносила предложения в своей голове.

"Это преобразует ее намерение говорить в беглые предложения", — отметил соавтор исследования Гопала Ануманчипалли.

Сам имплантат располагается в речевом центре мозга. Он "слушает мысли" и преобразует эти сигналы во фрагменты речи, которые составляют предложения. Ануманчипалли называет это "потоковым подходом".

"Он не ждет, пока предложение закончится. Он обрабатывает его на лету", — объяснил ученый.

Важно

Чип, созданный на основе мозга, самостоятельно учится и исправляет ошибки

Чтобы воспроизвести голос женщины, ученые использовали синтезатор, построенный с использованием видео, снятых до болезни. Они также обучили модель ИИ, которая переводит нейронную активность в единицы звука.

По словам ученых, необходимы дополнительные исследования, прежде чем технологию можно будет широко использовать, однако при "устойчивых инвестициях" она может стать доступной пациентам в течение десяти лет.

Напомним, ранее американская компания Synchron, которая занимается созданием интерфейса "мозг-компьютер", заявила об интеграции генеративного ИИ от компании OpenAI в один из своих мозговых имплантов.

В свою очередь Илон Маск недавно объявил, что его компания Neuralink надеется начать испытания на людях своего зрительного протеза Blindsight уже к концу этого года.