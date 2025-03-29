Лишенные выбора с рождения: наши музыкальные вкусы зависят от генетики, — ученые

Музыка выступает в качестве универсального механизма, одновременно сочетающего в себе эмоции, социальные связи и традиции. Причины наших индивидуальных различий ею давно интригуют ученых, которые недавно решили разобраться в этом с точки зрения генетики.

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Об этом пишет News Medical.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications и проведенное под руководством Джакомо Бигнарди, кандидата наук из Института психолингвистики имени Макса Планка в Неймегене, Нидерланды, позволило исследователям разобраться в этой загадке. Бигнарди и его команда попытались выяснить, имеет ли наша способность получать удовольствие от музыки генетическую подоплеку.

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Ученые использовали метод исследования близнецов, проанализировав данные более 9 000 шведов. Сравнивая однояйцевых близнецов, у которых все гены общие, с разнояйцевыми, у которых общих генов примерно половина, они смогли оценить наследуемость определенных признаков.

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Результаты показали, что примерно 54% вариативности чувствительности к музыкальному вознаграждению — степени, в которой люди находят музыку приятной, можно отнести к генетическим факторам.

Примечательно, что около 70% из них отличались от тех, которые влияют на общую чувствительность к вознаграждению или способности к восприятию музыки. Это позволяет предположить, что гены, влияющие на получение удовольствия от специфической музыки, в значительной степени отделены от генов, определяющих другие формы удовольствия или музыкальные навыки.

Дальнейший анализ показал, что различные аспекты наслаждения музыкой, такие как эмоциональные реакции, регуляция настроения и социальная связь через музыку, зависят от частично различных генетических путей. Такая сложность указывает на то, что многочисленные генетические факторы способствуют различным способам получения удовольствия от музыки.

Эти выводы не только углубляют понимание биологических основ музыкального удовольствия учеными, но и открывают возможности для изучения того, как генетические вариации влияют на другие аффективные переживания в нашей жизни. Как заключает Бигнарди, разгадка этих генетических факторов может пролить свет на более широкие аспекты человеческого удовольствия и сложную работу нашего разума в такие моменты.

Ранее Фокус писал о том, что наше тело меняется под действием музыки. Исследователи подтвердили, что люди буквально физически ощущают прослушиваемые аккорды.

Напомним, музыкальные психологи открыли формулу самых счастливых песен в мире. Исследователи обнаружили, что эти треки имеют обычную структуру, но приправлены непредсказуемыми элементами.