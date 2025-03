Уилл Смит выпустил первый за 20 лет музыкальный альбом (видео)

56-летний оскароносный американский актер Уилл Смит вернулся к истокам и, вспомнив о давней любви к музыке, представил первый за 20 лет альбом под названием Based On a True Story ("Основано на реальной истории").

Об этом он рассказал в Instagram, опубликовав сразу несколько постов, посвященных выходу пластинки.

Смит предвосхитил новый альбом синглами "Beautiful Scars" с Big Sean, "First Love", "You Can Make It", "Tantrum" и "Work of Art".

Based On a True Story воссоединил Смита с диджеем Jazzy Jeff, а также представил совместные работы с Тейаной Тейлор, Джойнером Лукасом и сыном Смита Джейденом Смитом. В прошлом году он подписал дистрибьюторский контракт с инди-лейблом Slang Records для этого проекта.

"Последние пару лет я очень глубоко исследовал, кто и что я на самом деле. Процесс этого альбома действительно позволяет мне быть более честным с самим собой, чем когда-либо, относительно того, кто и что я на самом деле. Это будет величайший творческий период всей моей жизни", – говорит он в тизере.

В начале марта Смит объявил о зарубежном туре, который пройдет по большей части Европы, начиная с конца этого лета. Неясно, каким будет спрос на новую музыку, учитывая, как давно Уилл не создавал свежие песни.

Последним музыкальным продуктом Смита был диск 2005 года под названием Lost and Found, который достиг шестого места в Billboard 200.

До того как сделать успешную карьеру в кино, он выпустил четыре студийных альбома, один сборник, 18 синглов (12 как ведущий исполнитель и пять как приглашенный исполнитель), один видеоальбом и 20 музыкальных клипов (14 как ведущий исполнитель, три как приглашенный исполнитель и три в качестве приглашенного исполнителя).

Новый клип Уилла Смита на песню "Beautiful Scars"

