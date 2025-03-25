26-летняя Виттория Черетти впервые прокомментировала роман с 50-летним Леонардо Ди Каприо

Супермодель призналась, что ее раздражает статус девушки знаменитости. Она сама – личность очень известная, и у нее за плечами – 12 лет успешной карьеры.

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Итальянская топ-модель Виттория Черетти украсила обложку нового номера французского Vogue, снявшись в откровенных образах и примерив вещи от Chanel, Gucci, Alaia и других роскошных брендов. В беседе с ней редакция не могла не затронуть тему ее личной жизни.

По словам девушки, она очень не любит говорить на эту тему, и причина такого нежелания весьма веская.

"Как только что вы вступаете в отношения с кем-то, у кого больше поклонников, чем у вас, вы становитесь "девушкой" или "парнем". И это может очень раздражать. Внезапно люди начинают говорить о вас как о девушке такого-то и такого-то, которая была бывшей такого-то и такого-то. Вы не можете любить того, кого хотите, из-за ярлыков, которые люди просто навешивают на вас", – заявила Виттория.

Она считает, что личная жизнь должна быть личной.

"Если я чему-то и научилась, так это тому, что нет ничего ценнее того, чего мы о тебе не знаем. Сохранить часть своей жизни для себя и своих близких — роскошь, которой многие представители нашей профессии не могут себе позволить. Поэтому я лелею свой тайный сад. Пословица гласит: "Нет нескромных вопросов, есть нескромные ответы"".

Девушку раздражает, что из-за ее звездного бойфренда все забывают о ее достижениях, которыми может похвастаться далеко не каждая молодая знаменитость.

14-летняя Черетти была открыта в 2012 году через конкурс Elite Model Look Model и по состоянию на 2024 год она приняла участие в 400 показах мод для самых престижных домов и более 20 раз появлялась на обложке Vogue и его международных изданий. Ее дебют на главной странице состоялся, когда ей было 18 лет.

Благодаря своей универсальности, Черетти остается одной из самых востребованных моделей.

О ее романе с Ди Каприо впервые заговорили в 2023 году. В интервью она рассказала, что познакомилась с актером в Милане, но больше не стала вдаваться в подробности.

Ранее Виттория была замужем. 1 июня 2020 года Черетти связала себя узами брака с Маттео Миллери, итало-американским диджеем, на Ибице, Испания. Они развелись в июне 2023 года. Вскоре в СМИ появились слухи о ее романе с иконой Голливуда.

Многие шутили, что Леонардо бросит Витторию, как только ей исполнится 25 лет. Однако, по словам инсайдеров, он влюблен в девушку и даже подумывает забрать ее к себе в свой роскошный голливудский особняк. Пока что она живет со своей мамой.

"Я открываю дверь и целую маму, которая ждет меня. Она всегда там, когда я прихожу, со своей и моей собакой. Я бросаю все свои сумки и падаю на диван. Потому что возвращение домой — это самое прекрасное, что может быть…", – призналась модель, которая имеет недвижимость в Лос-Анджелесе и Италии.

Ранее Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо ужалила медуза во время отдыха с девушкой.