26-річна Вітторія Черетті вперше прокоментувала роман із 50-річним Леонардо Ді Капріо

Супермодель зізналася, що її дратує статус дівчини знаменитості. Вона сама — особистість дуже відома, і в неї за плечима — 12 років успішної кар'єри.

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Італійська топмодель Вітторія Черетті прикрасила обкладинку нового номера французького Vogue, знявшись у відвертих образах і примірявши речі від Chanel, Gucci, Alaia та інших розкішних брендів. У бесіді з нею редакція не могла не торкнутися теми її особистого життя.

За словами дівчини, вона дуже не любить говорити на цю тему, і причина такого небажання вельми вагома.

"Щойно ви вступаєте у стосунки з кимось, у кого більше шанувальників, ніж у вас, ви стаєте "дівчиною" або "хлопцем". І це може дуже дратувати. Раптово люди починають говорити про вас як про дівчину такого-то і такого-то, яка була колишньою такого-то і такого-то. Ви не можете любити того, кого хочете, через ярлики, які люди просто навішують на вас", — заявила Вітторія.

Вона вважає, що особисте життя має бути особистим.

"Якщо я чогось і навчилася, так це того, що немає нічого ціннішого за те, чого ми про тебе не знаємо. Зберегти частину свого життя для себе і своїх близьких — розкіш, якої багато представників нашої професії не можуть собі дозволити. Тому я плекаю свій таємний сад. Прислів'я говорить: "Немає нескромних запитань, є нескромні відповіді"".

Дівчину дратує, що через її зіркового бойфренда всі забувають про її досягнення, якими може похвалитися далеко не кожна молода знаменитість.

14-річна Черетті була відкрита 2012 року через конкурс Elite Model Look Model, і станом на 2024 рік вона взяла участь у 400 показах мод для найпрестижніших домів і понад 20 разів з'являлася на обкладинці Vogue і його міжнародних видань. Її дебют на головній сторінці відбувся, коли їй було 18 років.

Завдяки своїй універсальності, Черетті залишається однією з найбільш затребуваних моделей.

Про її роман із Ді Капріо вперше заговорили у 2023 році. В інтерв'ю вона розповіла, що познайомилася з актором у Мілані, але більше не стала вдаватися в подробиці.

Раніше Вітторія була заміжня. 1 червня 2020 року Черетті пов'язала себе узами шлюбу з Маттео Міллері, італійсько-американським діджеєм, на Ібіці, Іспанія. Вони розлучилися в червні 2023 року. Незабаром у ЗМІ з'явилися чутки про її роман з іконою Голлівуду.

Багато хто жартував, що Леонардо кине Вітторію, щойно їй виповниться 25 років. Однак, за словами інсайдерів, він закоханий у дівчину і навіть подумує забрати її до себе у свій розкішний голлівудський особняк. Поки що вона живе зі своєю мамою.

"Я відчиняю двері й цілую маму, яка чекає на мене. Вона завжди там, коли я приходжу, зі своїм і моїм собакою. Я кидаю всі свої сумки і падаю на диван. Тому що повернення додому — це найпрекрасніше, що може бути...", — зізналася модель, яка має нерухомість у Лос-Анджелесі та Італії.

Раніше Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо вжалила медуза під час відпочинку з дівчиною.