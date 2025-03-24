Актриса Эми Шумер честно призналась, как смогла похудеть (видео)

Актриса не скрывает, что для борьбы с лишним весом использовала популярный среди знаменитостей препарат, а не утруждала себя спортом и диетами.

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43-летняя актриса-комик Эми Шумер пополнила ряды звезд, которые отметились стремительным похудением. Однако, в отличие от коллег, она не стала рассказывать, что до седьмого пота занималась в спортзале или худела на жестких диетах. В Instagram знаменитость поделилась видео, где откровенно призналась, что сбросить вес ей помогли специальные препараты.

По словам Эми, три года назад она пыталась худеть с помощью семаглудита Wegovy, однако ее организм не смог его принять

"Меня как будто рвало, я не могла с этим справиться. Я не знаю, изменили ли они формулу или что-то еще", — вспоминает она.

После этого случая она записалась на прием в онлайн-клинику, где ей прописали два гормона, эстроген и прогестерон, для лечения симптомов перименопаузы. Актриса также начала принимать Mounjaro, препарат GLP-1 для диабета 2 типа, который также часто назначают для снижения веса. Его действие аналогично тому, что делает с организмом суперпопулярный у звезд "Оземпик".

В совокупности все ее новые лекарства дали положительные результаты.

"Мои симптомы перименопаузы исчезли. Мои волосы стали гуще, моя кожа лучше, у меня больше энергии. Я хочу больше "заниматься", если вы понимаете, о чем я. Я говорю о сексе. Так что, да, это было здорово. Mounjaro было здорово", – говорит Шумер.

Она отметила для поклонников, что Mounjaro обычно не покрывается страховкой, если только у человека не диагностирован диабет или, как пошутила, "тяжелое ожирение".

"Но у меня действительно хороший опыт, поэтому я хотела быть честной с вами об этом", – добавила актриса.

Похудевшая Эми Шумер

Шумер также инвестировала в компанию, где ей помогли. Виртуальная клиника по уходу за женщинами также может похвастаться другими знаменитыми инвесторами, включая Конни Бриттон, модельера Тори Берч, звезду футбола Брэнди Честейн и Sandberg Bernthal Venture Partners, венчурный фонд, которым управляют бывший генеральный директор Meta Шерил Сэндберг и ее муж.

Шумер пошутила, что единственное, чего она никогда не сделает, так это изменит свои губы.

"Я хочу пообещать вам, что никогда не буду делать инъекции для губ, чтобы вы всегда могли наслаждаться тем, что у меня нет верхней губы", — сказала звезда, глядя в зеркало заднего вида.

Эми Шумер до похудения

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