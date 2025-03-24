Актриса Емі Шумер чесно зізналася, як змогла схуднути (відео)

Актриса не приховує, що для боротьби із зайвою вагою використовувала популярний серед знаменитостей препарат, а не обтяжувала себе спортом і дієтами.

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43-річна актриса-комікиня Емі Шумер поповнила лави зірок, які відзначилися стрімким схудненням. Однак, на відміну від колег, вона не стала розповідати, що до сьомого поту займалася в спортзалі або худла на жорстких дієтах. В Instagram знаменитість поділилася відео, де відверто зізналася, що скинути вагу їй допомогли спеціальні препарати.

За словами Емі, три роки тому вона намагалася худнути за допомогою семаглудиту Wegovy, проте її організм не зміг його прийняти

"Мене ніби рвало, я не могла з цим впоратися. Я не знаю, чи змінили вони формулу, чи щось іще", – згадує вона.

Після цього випадку вона записалася на прийом в онлайн-клініку, де їй прописали два гормони, естроген і прогестерон, для лікування симптомів перименопаузи. Актриса також почала приймати Mounjaro, препарат GLP-1 для діабету 2 типу, який також часто призначають для зниження ваги. Його дія аналогічна тій, що робить з організмом суперпопулярний у зірок "Оземпік".

У сукупності всі її нові ліки дали позитивні результати.

"Мої симптоми перименопаузи зникли. Моє волосся стало густішим, моя шкіра краща, у мене більше енергії. Я хочу більше "займатися", якщо ви розумієте, про що я. Я говорю про секс. Так що, так, це було здорово. Mounjaro було здорово", – каже Шумер.

Вона зазначила для шанувальників, що Mounjaro зазвичай не покривається страховкою, якщо тільки в людини не діагностовано діабет або, як пожартувала, "важке ожиріння".

"Але в мене справді гарний досвід, тому я хотіла бути чесною з вами про це", — додала акторка.

Схудла Емі Шумер

Шумер також інвестувала в компанію, де їй допомогли. Віртуальна клініка з догляду за жінками також може похвалитися іншими знаменитими інвесторами, включно з Конні Бріттон, модельєркою Торі Берч, зіркою футболу Бренді Честейн і Sandberg Bernthal Venture Partners, венчурним фондом, яким управляють колишній генеральний директор Meta Шеріл Сендберг і її чоловік.

Шумер пожартувала, що єдине, чого вона ніколи не зробить, так це змінить свої губи.

"Я хочу пообіцяти вам, що ніколи не буду робити ін'єкції для губ, щоб ви завжди могли насолоджуватися тим, що у мене немає верхньої губи", – сказала зірка, дивлячись у дзеркало заднього виду.

Емі Шумер до схуднення

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