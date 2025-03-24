Уже не 140 кг: співачка Ліззо похвалилася результатами схуднення (фото)

Співачка бореться із зайвою вагою вже понад рік і стверджує, що це — дуже нешвидкий і рутинний процес. Раніше вона виступала за бодіпозитив.

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36-річна американська співачка, реперка й акторка Мелісса Вівіан Джефферсон, більш відома широкому загалу під сценічним ім'ям Ліззо, показала, як просувається її боротьба із зайвою вагою. Фото вона традиційно опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку артистка позує в сірій футболці з графічним принтом і чорній спідній білизні. Вона підняла край одягу, щоб продемонструвати помітно зменшені живіт і стегна.

Ліззо "тане" з кожним місяцем дедалі більше Фото: instagram/lizzobeeating

У карусель Ліззо також додала кілька мемів, присвячених серіалу "Поділ" (Severance). Один із постів свідчив: "Ніхто мені нічого не винен, але я всім собі зобов'язана".

Артистка завжди відверто говорила про своє "скидання ваги". Вона розпочала боротьбу за нове тіло минулого року, а у вересні 2024-го поділилася в соцмережах відео з демонстрацією зусиль, спрямованих на це.

Реперка показала свою рутину в спортзалі

У березні 2024 року зірка розповіла The New York Times про бажання бути "методичною" і послідовною в процесі втрати ваги.

Співачка, яка важила свого часу 140 кг, схудла щонайменше на 45 кг. Знаменитість стверджує, що, на відміну від своїх колег, ніколи не користувалася чудодійним препаратом Ozempic, а її дивовижна трансформація — лише правильне харчування та наполеглива робота в спортзалі.

У січні реперка радісно повідомила, що вона, вставши на ваги, побачила цифри, яких не було з 2014 року.

Ліззо в січні 2025 року

Активне схуднення Ліззо та її боротьба із зайвою вагою не дарма стали об'єктом критики і насмішок. Ще недавно вона активно виступала за бодіпозитив і прийняття себе, заявляючи, що любить своє тіло до останнього грама.

Так Ліззо виглядала до схуднення Фото: Lizzo/Instagram

Раніше Фокус писав, що номінантка на "Оскар" назвала Ліззо самозакоханою хуліганкою і брехухою.