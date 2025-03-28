Гірка правда солодкої ілюзії: вчені заявили про небезпеку підсолоджувачів для тих, хто худне

Прагнучи контролювати вагу і знизити кількість споживаних калорій, багато людей вдаються до штучних підсолоджувачів, які здаються ефективним рішенням. Однак останні дослідження показують, що ці замінники можуть бути не настільки корисними, як вважалося раніше.

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Про це пише HealthDay.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Metabolism і проведеному під керівництвом доктора Кетлін А. Пейдж, директора Дослідницького інституту діабету та ожиріння Університету Південної Каліфорнії . Пейдж, директора Дослідницького інституту діабету та ожиріння Університету Південної Каліфорнії, вивчали вплив сукралози, поширеного некалорійного підсолоджувача, на регуляцію апетиту.

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У рандомізованому перехресному дослідженні взяли участь 75 молодих людей з різною масою тіла, які вживали напої, що містять сукралозу, сахарозу (столовий цукор) або воду. Після кожного вживання напою вчені проводили МРТ-сканування мозку, брали кров на аналіз і оцінювали відчуття голоду.

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Результати показали, що вживання сукралози стимулювало посилення кровотоку в гіпоталамусі — ділянці мозку, що відповідає за регулювання апетиту і маси тіла, і посилювало відчуття голоду порівняно з сахарозою. Крім того, сукралоза змінювала функціональний зв'язок між гіпоталамусом та іншими ділянками мозку, що беруть участь у мотивації та сенсорній обробці.

Доктор Пейдж пояснила, що така невідповідність між солодким смаком і відсутністю очікуваних калорій може збити мозок з пантелику, що потенційно може призвести до посилення потягу і зміни харчової поведінки з часом.

Крім того, аналіз крові показав, що, на відміну від сахарози, сукралоза не підвищує рівень таких гормонів, як інсулін і глюкагоноподібний пептид-1 (GLP-1), які мають вирішальне значення для передачі сигналу про ситість у мозок. Відсутність гормональної відповіді може сприяти зниженню відчуття ситості після вживання підсолоджених сукралозою продуктів.

Ці дані ставлять під сумнів загальноприйняте уявлення про штучні підсолоджувачі як про нешкідливі альтернативи цукру і наголошують на необхідності подальших досліджень їхнього довгострокового впливу на контроль ваги та метаболічне здоров'я. Оскільки поширеність некалорійних підсолоджувачів продовжує зростати, розуміння їхнього впливу на механізми регуляції апетиту в мозку стає дедалі важливішим, вважають автори.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.