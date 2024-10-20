Підсумкова цифра налякала всіх: учені з'ясували, скільки цукру люди з'їдають щороку

Солодкі напої, підсолоджувачі та кондитерські вироби вже давно є частиною повсякденної трапези багатьох людей. Однак намагаючись дізнатися точну кількість солодкого, яку ми споживаємо і причину цієї тяги, вчені побачили жахливі масштаби.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило тривожну тенденцію в споживанні цукру, показавши, наскільки поширеними стали солодкі перекуси в повсякденному раціоні людей. Підрахована кількість споживаного нами цукру щорічно здивувала і налякала вчених, адже йшлося не про пару і навіть не про десять кілограмів, пише StudyFinds.

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Дослідження, проведене компанією Talker Research на замовлення Hint Water, охопило 2000 американців і показало, що в середньому людина споживає 36 000 грамів цукру на рік. Ця цифра дорівнює приблизно 99 грамам на день, що значно перевищує рекомендації Американської асоціації серця. Незважаючи на те, що 85% учасників опитування заявили, що намагалися знизити споживання цукру, цифри залишаються тривожно високими. Значну роль у цьому надмірному споживанні відіграють напої з високим вмістом цукру: 34% респондентів назвали ранкову каву основним джерелом цукру, а 28% пов'язують щоденне споживання цукру зі споживанням газованої води.

Понад половина опитаних (51%) висловили думку, що потяг до цукру може бути ознакою зневоднення — цілком правдоподібний зв'язок, з огляду на те, що респонденти повідомили, що випивають у середньому лише 1,5 літра води на день, що не відповідає рекомендованій кількості. Емі Калхун Робб, директор з маркетингу компанії Hint Water, наголосила, що необхідно зосередитися як на зниженні споживання цукру, так і на поліпшенні гідратації.

У дослідженні також розглядалися емоційні тригери, що викликають потяг до цукру. Стрес, нудьга, втома і самотність були названі головними причинами потягу до цукру, які часто призводять до почуття тривоги і дратівливості. Крім того, поширеними ситуаціями, що провокують потяг до цукру, є перегляд фільмів, завершення прийому їжі або поганий день на роботі. Як правило, потяг до цукру найсильніше проявляється в середині дня, досягаючи свого піку о 15:12, і більшість людей піддаються спокусі протягом усього 13 хвилин. Наслідки цукрового переїдання рідко бувають приємними: респонденти часто повідомляли про відчуття "розбитості", яке настає приблизно за 33 хвилини після поблажки, що призводить до втоми і жалю. Більше половини респондентів зараз активно працюють над тим, щоб пити більше води для стримування тяги до солодкого, причому багато хто ставить поліпшення гідратації як свою головну мету.

Згідно з додатковими даними Міністерства сільського господарства США, 2020 року одні лише американці споживали близько 17 чайних ложок цукру на день. Таке надмірне споживання пов'язане з підвищеним ризиком ожиріння, серцево-судинних захворювань і діабету другого типу. Ці дані збігаються з результатами опитування, проведеного компанією Talker Research, і підтверджують нагальну потребу в тому, щоб люди не тільки стежили за споживанням цукру, а й приділяли увагу здоровішій і збалансованішій практиці гідратації.

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