Итоговая цифра напугала всех: ученые выяснили, сколько сахара люди съедают ежегодно

Сладкие напитки, подсластители и кондитерские изделия уже давно являются частью повседневной трапезы многих людей. Однако пытаясь узнать точное количество сладкого, которое мы потребляем и причину этой тяги, ученые увидели чудовищные масштабы.

Related video

Недавнее исследование ученых выявило тревожную тенденцию в потреблении сахара, показав, насколько распространенными стали сладкие перекусы в повседневном рационе людей. Подсчитанное количество потребляемого нами сахара ежегодно удивило и напугало ученых, ведь речь шла не о паре и даже не о десяти килограммах, пишет StudyFinds.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование, проведенное компанией Talker Research по заказу Hint Water, охватило 2000 американцев и показало, что в среднем человек потребляет 36 000 граммов сахара в год. Эта цифра равна примерно 99 граммам в день, что значительно превышает рекомендации Американской ассоциации сердца. Несмотря на то, что 85% участников опроса заявили, что пытались снизить потребление сахара, цифры остаются тревожно высокими. Значительную роль в этом чрезмерном потреблении играют напитки с высоким содержанием сахара: 34% респондентов назвали утренний кофе основным источником сахара, а 28% связывают ежедневное потребление сахара с потреблением газировки.

Более половины опрошенных (51%) выразили мнение, что тяга к сахару может быть признаком обезвоживания — вполне правдоподобная связь, учитывая, что респонденты сообщили, что выпивают в среднем всего 1,5 литра воды в день, что не соответствует рекомендуемому количеству. Эми Калхун Робб, директор по маркетингу компании Hint Water, подчеркнула, что необходимо сосредоточиться как на снижении потребления сахара, так и на улучшении гидратации.

В исследовании также рассматривались эмоциональные триггеры, вызывающие тягу к сахару. Стресс, скука, усталость и одиночество были названы главными причинами тяги к сахару, которые часто приводят к чувству тревоги и раздражительности. Кроме того, распространенными ситуациями, провоцирующими тягу к сахару, являются просмотр фильмов, завершение приема пищи или плохой день на работе. Как правило, тяга к сахару сильнее всего проявляется в середине дня, достигая своего пика в 15:12, и большинство людей поддаются искушению в течение всего 13 минут. Последствия сахарного переедания редко бывают приятными: респонденты часто сообщали о чувстве "разбитости", наступающем примерно через 33 минуты после поблажки, что приводит к усталости и сожалениям. Более половины респондентов сейчас активно работают над тем, чтобы пить больше воды для сдерживания тяги к сладкому, причем многие ставят улучшение гидратации в качестве своей главной цели.

Согласно дополнительным данным Министерства сельского хозяйства США, в 2020 году одни лишь американцы потребляли около 17 чайных ложек сахара в день. Такое чрезмерное потребление связано с повышенным риском ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Эти данные совпадают с результатами опроса, проведенного компанией Talker Research, и подтверждают настоятельную необходимость того, чтобы люди не только следили за потреблением сахара, но и уделяли внимание более здоровой и сбалансированной практике гидратации.

Ранее Фокус писал о том, что аспартам признали "возможным канцерогеном". Самый распространенный подсластитель связали с раком, в связи с чем в ВОЗ решили сделать заявление.

Также Фокус писал о том, что сукралоза также может быть опасной для здоровья. Популярный сахарозаменитель повреждает нашу ДНК.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.