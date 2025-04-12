Под ледяным щитом Антарктиды зияет гигантская дыра: секрет ее образования наконец раскрыт (фото)

Кратер Земли Уилкса впервые был обнаружен учеными еще в 1960-х годах, однако до этого момента ученые так и не могли разгадать тайну его возникновения. В новом исследовании ученые пришли к выводу, что зияющая дыра в коренной породе под ледяным щитом появилась в результате катастрофического события.

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Об этом пишет Live Science.

Несмотря на то, что гравитационная аномалия была обнаружена учеными более полувека назад и существовало множество версий образования гигантской дыры в коренной породе под ледяным щитом Восточной Антарктиды диаметром около 510 километров, также известной как кратер Земли Уилкса, ученые все еще не могли поставить точку в этом вопросе. В новом исследовании ученые все же приблизились к разгадке этой тайны: считается, что подледниковая дыра, вероятно, появилась в результате катастрофического удара метеорита.

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Кратер был впервые обнаружен как огромная вмятина в гравитационном поле Земли. Изначальные наземные сейсмические и гравитационные исследования показали, что кратер был огромным, около 240 километров в диаметре, но новые исследования указывают, что он, вероятно, вдвое больше.

Результаты исследования 2018 года показывают, что кратер Земли Уилкса расположен примерно в 1,6 километра под поверхностью ледяного покрова Антарктиды. Ученым также удалось более подробно, чем когда-либо прежде, взглянуть на кратер, а также изучить его потенциальную связь с южной Австралией. Отметим, что последняя была связана с Восточной Антарктидой примерно 35 миллионов лет назад.

Поскольку он погребен под антарктическим ледяным щитом, кратер Земли Уилкса можно увидеть только с помощью гравитации и других форм картирования Фото: Earth Planets Space

Авторы исследования 2018 года отметили, что происхождение кратера все еще остается неопределенным, но результаты предполагают, что событие, создавшее дыру, вероятно, произошло еще до раздела континентов. И все же ученые предложили несколько версий образования кратера Земли Уилкса.

Одна из версий предполагает, что причиной образования кратера могла стать вулканическая структура, осадочный бассейн, глубоко размытая долина или кратер от удара метеорита. В новом исследовании ученые использовали методы спутникового дистанционного зондирования, что помогло составить карту кратера, а также описать его физические характеристики.

Результаты указывают на то, что в середине дыры в гравитационном поле нашей планеты, известной как отрицательная гравитационная аномалия, находится положительная гравитационная аномалия. В то же время ледяной щит заполняет зазор вокруг центрального пика — по сути, структура напоминает огромный, покрытый инеем пончик.

По мнению ученых, центральный пик, вероятно, является структурой, известной как концентрация массы или "маскон". Известно, что масконы могут возникать внутри метеоритных ударных структур из-за того, что метеорит пробивает земную кору и влияет на мантию под ней. После удара метеорита мантия может отскочить и образовать плотную пробку, что и приводит к образованию положительной гравитационной аномалии.

Карта Антарктиды, показывающая данные о гравитации на замерзшем континенте. Земля Уилкса расположена в нижнем правом углу карты Фото: Earth Planets Space

Данные указывают, что кратер Земли Уилкса и его маскон на самом деле не идеально круглы, а имеют U-образную форму. Северная сторона кратера фрагментирована, возможно, в результате тектонических процессов, которые разорвали Австралию и Антарктиду — части кратера отчетливо видны на юге Австралии.

Отметим, если догадки ученых верны и кратер Земли Уилкса действительно является кратером, он, вероятно, является "самым большим известным ударным кратером" на планете с точки зрения размера. Данные также указывают на то, что диаметр кратера соответствует скорости и размеру космических камней, регулярно врезающихся в Землю в начале ее истории, в период между 4,1 и 3,8 миллиарда лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что "трубопровод" подо льдами Антарктиды протекает: что заставляет ледяной щит скользить в океан.