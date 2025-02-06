"Трубопровод" подо льдами Антарктиды протекает: что заставляет ледяной щит скользить в океан (фото)

Исследователи обнаружили скрытую "систему водоснабжения", которая толкает Антарктический ледяной щит в океан.

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Ученые использовали компьютерные модели для прогнозирования того, как вода течет под всем Антарктическим ледяным щитом, что определяет где и как быстро ледники движутся к океану. Обширная модель Антарктического ледяного щита, по сути, помогает исследователям заглянуть глубоко под лед, чтобы обнаружить скрытую систему водоснабжения континента, пишет Live Science.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters и, как считают ученые, улучшат прогнозы стабильности ледяного щита, а также будущего повышения уровня моря.

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Компьютерная модель, использованная учеными, предсказывает, что таяние льда в Антарктиде может поднять уровень моря в среднем на 30 сантиметров уже к концу столетия. Часть этого таяния, как считают ученые, происходит из-за того, что лед соскальзывает с коренной породы континента в океан, причем жидкая вода под ледяным щитом может смазывать лед, подобно скольжению стакана по мокрой столешнице.

Ученые также обнаружили, что степень смазки вовсе не равномерна по всему ледяному щиту: она зависит от веса льда, глубины и давления воды под ним. Авторы считают, что понимание того, как меняются эти факторы, важно для точного прогнозирования того, сколько льда окажется в океане и как быстро он будет двигаться.

Отметим, что предыдущие исследования уже включали модели для отдельных меньших областей, учитывая влияние воды у основания ледяного щита, однако новая работа ученых является первой, которая включает анализ всего континента.

Новые карты объединяют топографию ложа, толщину льда, подледниковую гидрологию и базовое таяние Фото: Shivani Ehrenfeucht

В новом исследовании команда стремилась смоделировать, как постледниковая вода влияет на движение ледника. Для этого ученые объединили две существующие модели:

модель системы дренажа ледника, имитирующая то, как вода течет под ледяными щитами;

модель системы ледяного щита и уровня моря, которая предсказывает, как ледяной щит будет течь и изменяться в ответ на различные факторы, такие как температура.

По словам геофизика из Ньюкаслского университета в Великобритании Нила Росса, который не принимал участия в исследовании, новая комбинированная модель позволила ученым определить, где находится вода подо льдами Антарктиды. Ученые также смогли смоделировать, где вода будет находиться подо льдом, где она особенно толстая, а давление достаточно высокое, чтобы лед мог скользить быстрее.

Исследователи смоделировали эффективное давление у основания льда — разницу между весом льда и давлением воды под ним. По словам вычислительного гляциолога из Лапландского университета Руперта Гладстоуна, мир, вероятно, приближается к ситуации, когда лед в основном свободен, плавая на основании воды.

Карты показывают водные сети под Антарктидой, демонстрирующие постоянный сброс воды через каналы над коренной породой Фото: Shivani Ehrenfeucht

Модель показала, что самые низкие эффективные давления находятся внутри континента и под выводными ледниками вдоль края ледяного щита, что означает. Это указывает на то, что лед течет быстрее всего именно в этих регионах. Между тем, плавающие шельфовые ледники по краю континента замедляют поток льда в океан: если мы утратим эти ледники, больше льда сможет вытечь из коренной породы в океан, что будет способствовать подъему уровня моря.

Модель также точно предсказала местоположение известных подледниковых озер в западной Антарктиде. Кроме того, она предсказала местоположение крупных каналов подо льдом, где подледниковая вода впадает в океан.

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