В Антарктиде существует больше жизни, чем ожидалось: что обнаружили ученые

Исследователи изучили растительный мир ледяного континента и сделали неожиданное открытие.

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Покрытая льдом и снегом Антарктида содержит больше растительной жизни, чем ожидали ученые. Исследователи впервые нанесли на карту растительность по всему континенту и сделали неожиданное открытие. В частности, были обнаружены растения даже в тех районах, которые считались бесплодными. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience, пишет Earth.

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Ученые использовали спутниковые данные, а также данные полевых исследований, чтобы обнаружить почти 45 кв. км неизвестной ранее растительности, покрывающей ледяной континент. Исследователи обнаружили, что более 80% найденной растительности находится на Антарктическом полуострове и соседних островах. Также ученые выяснили, что что растительность покрывает всего 0,12 % не ледяной площади Антарктиды. Это подчеркивает необходимость целенаправленного мониторинга территорий с обильной растительностью, поскольку, по мнению ученых, они недостаточно защищены.

Растительная жизнь Антарктиды, представленная в основном в виде мхов и лишайников, смогла адаптироваться, чтобы выдерживать суровые условия ледяного континента. Каждое растение выполняет важную функцию в переработке углерода и питательных веществ на локальном уровне. До этого исследования масштабы и распределение этих устойчивых зеленых растений по всему континенту были в значительной степени не изучены.

Экологическая чувствительность флоры Антарктиды может служить надежным показателем изменения регионального климата. Изучение этих растений может дать представление о реакции на изменение климата подобной растительности в других регионах по всему миру.

Мхи и лишайники — это крошечные организмы, которые обычно растут густыми зелеными пятнами во влажных или затененных местах. Мхи без корней впитывают воду и питательные вещества непосредственно через свои листья. Мхи помогают удерживать почву на месте, удерживать влагу и создавать дом для микроорганизмов.

Лишайники немного отличаются. Они представляют собой команду, состоящую из гриба и цианобактерий. Гриб обеспечивает поддержку и укрытие, в то время как цианобактерии производят пищу с помощью фотосинтеза. Эта командная работа позволяет лишайникам выживать в некоторых из самых суровых мест на Земле. Лишайники также помогают превращать камни в почву и обеспечивают пищей различных животных.

И мхи, и лишайники имеют важнейшее значение для здоровья экосистем, особенно в суровых условиях, где другие растения не могут выжить. По словам ученых, новая карта растительности Антарктиды значительно улучшит понимание распределения растительности по всему континенту и факторов, которые его формируют.

Как уже писал Фокус, Антарктида поднимается в разы быстрее, чем считали ученые. Исследователи считают, что утрата Антарктидой льда и ее подъем могут развиваться двумя разными сценариями, от чего будет зависеть повышение уровня моря в будущем.

Также Фокус писал о том, что каждые 500 лет в этом месте на Земле возникают мощные землетрясения и никто не знает, почему. Ученые считают, что новые подземные толчки в аномальной зоне возникнут в будущем.