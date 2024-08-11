В Антарктиді існує більше життя, ніж очікувалося: що виявили вчені

Дослідники вивчили рослинний світ крижаного континенту і зробили несподіване відкриття.

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Вкрита льодом і снігом Антарктида містить більше рослинного життя, ніж очікували вчені. Дослідники вперше нанесли на карту рослинність на всьому континенті та зробили несподіване відкриття. Зокрема, було виявлено рослини навіть у тих районах, які вважалися безплідними. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Geoscience, пише Earth.

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Вчені використовували супутникові дані, а також дані польових досліджень, щоб виявити майже 45 кв. км невідомої раніше рослинності, що покриває крижаний континент. Дослідники виявили, що понад 80% знайденої рослинності знаходиться на Антарктичному півострові та сусідніх островах. Також учені з'ясували, що що рослинність покриває лише 0,12 % не крижаної площі Антарктиди. Це підкреслює необхідність цілеспрямованого моніторингу територій з рясною рослинністю, оскільки, на думку вчених, вони недостатньо захищені.

Рослинне життя Антарктиди, представлене переважно у вигляді мохів і лишайників, змогло адаптуватися, щоб витримувати суворі умови крижаного континенту. Кожна рослина виконує важливу функцію в переробці вуглецю і поживних речовин на локальному рівні. До цього дослідження масштаби і розподіл цих стійких зелених рослин по всьому континенту були значною мірою не вивчені.

Екологічна чутливість флори Антарктиди може слугувати надійним показником зміни регіонального клімату. Вивчення цих рослин може дати уявлення про реакцію на зміну клімату подібної рослинності в інших регіонах по всьому світу.

Мохи та лишайники — це крихітні організми, які зазвичай ростуть густими зеленими плямами у вологих або затінених місцях. Мохи без коренів вбирають воду і поживні речовини безпосередньо через своє листя. Мохи допомагають утримувати ґрунт на місці, утримувати вологу і створювати дім для мікроорганізмів.

Лишайники трохи відрізняються. Вони являють собою команду, що складається з гриба і ціанобактерій. Гриб забезпечує підтримку і укриття, в той час як ціанобактерії виробляють їжу за допомогою фотосинтезу. Ця командна робота дозволяє лишайникам виживати в деяких із найсуворіших місць на Землі. Лишайники також допомагають перетворювати каміння на ґрунт і забезпечують їжею різних тварин.

І мохи, і лишайники мають найважливіше значення для здоров'я екосистем, особливо в суворих умовах, де інші рослини не можуть вижити. За словами вчених, нова карта рослинності Антарктиди значно поліпшить розуміння розподілу рослинності по всьому континенту та факторів, які його формують.

Як уже писав Фокус, Антарктида піднімається в рази швидше, ніж вважали вчені. Дослідники вважають, що втрата Антарктидою льоду і її підйом можуть розвиватися за двома різними сценаріями, від чого залежатиме підвищення рівня моря в майбутньому.

Також Фокус писав про те, що кожні 500 років у цьому місці на Землі виникають потужні землетруси і ніхто не знає, чому. Вчені вважають, що нові підземні поштовхи в аномальній зоні виникнуть у майбутньому.