Кожні 500 років у цьому місці на Землі виникають потужні землетруси: ніхто не знає, чому

Учені вважають, що нові підземні поштовхи в аномальній зоні виникнуть у майбутньому.

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Приблизно посередині території США, а саме в штаті Міссурі, розташована геологічна аномалія, відома як Сейсмічна зона Нью-Мадрид. Саме тут сталися одні з найсильніших і найруйнівніших землетрусів в історії США. Але вчені досі не розуміють, чому, пише IFLScience.

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Що таке Сейсмічна зона Нью-Мадрид?

16 грудня 1811 року, перший землетрус вразив місто Нью-Мадрид, яке зараз розташоване на території штату Міссурі. Місцеві жителі стали свідками дуже потужного підземного поштовху, який супроводжувався сильним шумом і вібрацією, за чим послідувало насичення повітря парами сірки.

Перший землетрус був магнітудою 7 і відчувався на території площею приблизно 1,5 млн кв. км. За ним послідували повторні слабші землетруси, поки 23 січня в цьому районі не стався другий великий землетрус магнітудою 7,3. А 7 лютого виник ще сильніший землетрус магнітудою 7,5. Під час цього землетрусу виникли великі тріщини на поверхні, а річка Міссісіпі змінила напрямок настільки, що створила озеро Рілфут у штаті Теннессі.

Зрештою, місто Нью-Мадрид опустилося приблизно на 5 метрів нижче, ніж було раніше, і було майже повністю зруйноване. Місцевість навколо міста також опустилася і збереглися навіть фотографії дерев, які відростили другу пару коренів, щоб відповідати новому рівню землі.

Зрештою, місто Нью-Мадрид опустилося приблизно на 5 метрів нижче, ніж було раніше, і було майже повністю зруйноване. Місцевість навколо міста також опустилася і збереглися навіть фотографії дерев, які відростили другу пару коренів, щоб відповідати новому рівню землі Фото: IFLS

Сейсмологи зараз уже знають, що на початку 19 століття біля міста Нью-Мадрид не вперше виникли подібні землетруси. Дослідження показали, що існує закономірність у появі сейсмічної активності в цьому районі. Дуже сильні землетруси там відбувалися не тільки 1811 року, а й приблизно 1450 року, 900 року, 300 року і 2350 року до н. е.

Таким чином, землетруси в цьому районі відбуваються досить регулярно і з певною періодичністю, тобто майже кожні 500 років. Науковці дійшли висновку, що всі землетруси були разюче схожі на події 1811 року за місцем розташування та магнітудою.

Сейсмологи вважають, що Сейсмічна зона Нью-Мадрид створювала землетруси магнітудою 7-8 приблизно кожні 500 років протягом останніх 1200 років. І найімовірніше це станеться знову.

Сейсмологи вважають, що Сейсмічна зона Нью-Мадрид створювала землетруси магнітудою 7-8 приблизно кожні 500 років протягом останніх 1200 років. І найімовірніше це станеться знову Фото: Wikipedia

Чому відбуваються землетруси?

Оке Фагеренг з Кардіффського університету пояснює, що землетруси відбуваються внаслідок руху літосферних плит, які стикаються і ковзають уздовж одна одної на лінії розломів. Ковзання вивільняє енергію у вигляді сейсмічних хвиль, які під час землетрусів великої магнітуди завдають значної шкоди. У багатьох регіонах Землі часті землетруси виникають через розташування їх на вершинах множинних ліній розломів між літосферними плитами.

Що відбувається у штаті Міссурі?

Якщо землетруси спричинені взаємодією різних літосферних плит, то що відбувається в Сейсмічній зоні Нью-Мадрид? Міста насправді розташовані далеко від кордонів літосферних плит, а тому це явище залишається загадкою для вчених, каже американський геолог Юджин Швейг.

Хоча й рідко, але землетруси всередині літосферних плит трапляються, але чому це відбувається, геологи поки що точно не знають. Передбачається, що такі землетруси викликані реактивацією старих розломів, але причини цієї реактивації не зовсім зрозумілі.

Що б не реактивувало ці розломи, Сейсмічна зона Нью-Мадрид найімовірніше є результатом дуже давньої геологічної активності, вважають учені.

Дослідники виявили три лінії розломів у цьому регіоні, які утворилися приблизно 500 млн років тому, коли Північно-Американська літосферна плита намагалася розділитися. Але чому саме ці лінії розломів все ще активні або реактивовані — залишається загадкою.

Наскільки небезпечна Сейсмічна зона Нью-Мадрид?

Учені вважають, що в найближчі 50 років імовірність появи в цій аномальній зоні занадто потужного землетрусу не дуже висока. За оцінками сейсмологів, ризик появи підземних поштовхів магнітудою 6 становить приблизно 25-40%, а магнітудою 7 і вище — 7-10%. Але що буде далі, передбачити дуже складно.

Як уже писав Фокус, геофізик Володимир Шляховий вважає, що в Україні може статися потужний землетрус магнітудою до 7,5 бала.