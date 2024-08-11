Каждые 500 лет в этом месте на Земле возникают мощные землетрясения: никто не знает, почему

Ученые считают, что новые подземные толчки в аномальной зоне возникнут в будущем.

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Примерно посередине территории США, а именно в штате Миссури находится геологическая аномалия, известная как Сейсмическая зона Нью-Мадрид. Именно здесь произошли одни из самых сильных и разрушительных землетрясений в истории США. Но ученые до сих пор не понимают, почему, пишет IFLScience.

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Что такое Сейсмическая зона Нью-Мадрид?

16 декабря 1811 года, первое землетрясение поразило город Нью-Мадрид, который сейчас находится на территории штата Миссури. Местные жители стали свидетелями очень мощного подземного толчка, который сопровождался сильным шумом и вибрацией, за чем последовало насыщение воздуха парами серы.

Первое землетрясение было магнитудой 7 и ощущалось на территории площадью примерно 1,5 млн кв. км. За ним последовали повторные более слабые землетрясения, пока 23 января в этом районе не произошло второе крупное землетрясение магнитудой 7,3. А 7 февраля возникло еще более сильное землетрясение магнитудой 7,5. Во время этого землетрясения возникли большие трещины на поверхности, а река Миссисипи изменила направление настолько, что создала озеро Рилфут в штате Теннесси.

В конце концов, город Нью-Мадрид опустился примерно на 5 метров ниже, чем был раньше и был почти полностью разрушен. Местность вокруг города также опустилась и сохранились даже фотографии деревьев, которые отрастили вторую пару корней, чтобы соответствовать новому уровню земли.

В конце концов, город Нью-Мадрид опустился примерно на 5 метров ниже, чем был раньше и был почти полностью разрушен. Местность вокруг города также опустилась и сохранились даже фотографии деревьев, которые отрастили вторую пару корней, чтобы соответствовать новому уровню земли Фото: IFLS

Сейсмологи сейчас уже знают, что в начале 19 века возле города Нью-Мадрид не впервые возникли подобные землетрясения. Исследования показали, что существует закономерность в появлении сейсмической активности в данном районе. Очень сильные землетрясения там происходили не только в 1811 году, но и примерно в 1450 году, 900 году, 300 году и 2350 году до н. э.

Таким образом, землетрясения в этом районе происходят довольно регулярно и определенной периодичностью, то есть почти каждые 500 лет. Ученые пришли к выводу, что все землетрясения были поразительно похожи на события 1811 года по местоположению и магнитуде.

Сейсмологи считают, что Сейсмическая зона Нью-Мадрид создавала землетрясения магнитудой 7–8 примерно каждые 500 лет в течение последних 1200 лет. И скорее всего это произойдет снова.

Сейсмологи считают, что Сейсмическая зона Нью-Мадрид создавала землетрясения магнитудой 7–8 примерно каждые 500 лет в течение последних 1200 лет. И скорее всего это произойдет снова Фото: Wikipedia

Почему происходят землетрясения?

Оке Фагеренг из Кардиффского университета объясняет, что землетрясения происходят в результате движения литосферных плит, которые сталкиваются и скользят вдоль друг друга на линии разломов. Скольжение высвобождает энергию в виде сейсмических волн, которые при землетрясениях большой магнитуды наносят значительный ущерб. Во многих регионах Земли частые землетрясения возникают из-за расположения их на вершинах множественных линий разломов между литосферными плитами.

Что происходит в штате Миссури?

Если землетрясения вызваны взаимодействием различных литосферных плит, то что происходит в Сейсмической зоне Нью-Мадрид? Города на самом деле находится далеко от границ литосферных плит, а потому данное явление остается загадкой для ученых, говорит американский геолог Юджин Швейг.

Хотя и редко, но землетрясения внутри литосферных плит случаются, но почему это происходит, геологи пока точно не знают. Предполагается, что такие землетрясения вызваны реактивацией старых разломов, но причины этой реактивации не совсем понятны.

Что бы ни реактивировало эти разломы, Сейсмическая зона Нью-Мадрид скорее всего является результатом очень древней геологической активности, считают ученые.

Исследователи обнаружили три линии разломов в данном регионе, которые образовались примерно 500 млн лет назад, когда Северо-Американская литосферная плита пыталась разделиться. Но почему именно эти линии разломов все еще активны или реактивированы — остается загадкой.

Насколько опасна Сейсмическая зона Нью-Мадрид?

Ученые считают, что в ближайшие 50 лет вероятность появления в этой аномальной зоне слишком мощного землетрясения не очень высокая. По оценкам сейсмологов, риск появления подземных толчков магнитудой 6 составляет примерно 25-40%, а магнитудой 7 и выше – 7-10%. Но что будет дальше, предсказать очень сложно.

Как уже писал Фокус, геофизик Владимир Шляховой считает, что в Украине может произойти мощное землетрясение магнитудой до 7,5 балла.