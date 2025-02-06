"Трубопровід" під льодами Антарктиди протікає: що змушує крижаний щит повзти в океан (фото)

Дослідники виявили приховану "систему водопостачання", яка штовхає Антарктичний крижаний щит в океан.

Related video

Вчені використовували комп'ютерні моделі для прогнозування того, як вода тече під усім Антарктичним крижаним щитом, що визначає де і як швидко льодовики рухаються до океану. Велика модель Антарктичного крижаного щита, по суті, допомагає дослідникам зазирнути глибоко під лід, щоб виявити приховану систему водопостачання континенту, пише Live Science.

Результати нового дослідження були опубліковані в журналі Geophysical Research Letters і, як вважають вчені, поліпшать прогнози стабільності крижаного щита, а також майбутнього підвищення рівня моря.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Комп'ютерна модель, використана вченими, пророкує, що танення льоду в Антарктиді може підняти рівень моря в середньому на 30 сантиметрів уже до кінця століття. Частина цього танення, як вважають учені, відбувається через те, що лід зісковзує з корінної породи континенту в океан, причому рідка вода під крижаним щитом може змащувати лід, подібно до ковзання склянки по мокрій стільниці.

Вчені також виявили, що ступінь змащення зовсім не рівномірний по всьому крижаному щиту: він залежить від ваги льоду, глибини й тиску води під ним. Автори вважають, що розуміння того, як змінюються ці фактори, важливе для точного прогнозування того, скільки льоду опиниться в океані і як швидко він рухатиметься.

Зазначимо, що попередні дослідження вже включали моделі для окремих менших областей, з огляду на вплив води біля основи крижаного щита, однак нова робота вчених є першою, яка включає аналіз усього континенту.

Нові карти об'єднують топографію ложа, товщину льоду, підльодовикову гідрологію і базове танення Фото: Shivani Ehrenfeucht

У новому дослідженні команда прагнула змоделювати, як постльодовикова вода впливає на рух льодовика. Для цього вчені об'єднали дві наявні моделі:

модель системи дренажу льодовика, що імітує те, як вода тече під крижаними щитами;

модель системи крижаного щита і рівня моря, яка передбачає, як крижаний щит буде текти та змінюватися у відповідь на різні чинники, такі як температура.

За словами геофізика з Ньюкаслського університету у Великій Британії Ніла Росса, який не брав участі в дослідженні, нова комбінована модель дала змогу вченим визначити, де розташована вода під льодами Антарктиди. Вчені також змогли змоделювати, де вода перебуватиме під льодом, де вона особливо товста, а тиск досить високий, щоб лід міг ковзати швидше.

Дослідники змоделювали ефективний тиск біля основи льоду — різницю між вагою льоду і тиском води під ним. За словами обчислювального гляціолога з Лапландського університету Руперта Гладстоуна, світ, імовірно, наближається до ситуації, коли лід в основному вільний, плаваючи на основі води.

Карти показують водні мережі під Антарктидою, що демонструють постійне скидання води через канали над корінною породою Фото: Shivani Ehrenfeucht

Модель показала, що найнижчі ефективні тиски знаходяться всередині континенту і під вивідними льодовиками вздовж краю крижаного щита, що означає. Це вказує на те, що лід тече найшвидше саме в цих регіонах. Тим часом шельфові льодовики, що плавають по краю континенту сповільнюють потік льоду в океан: якщо ми втратимо ці льодовики, більше льоду зможе витекти з корінної породи в океан, що сприятиме підйому рівня моря.

Модель також точно передбачила місце розташування відомих підльодовикових озер у західній Антарктиді. Крім того, вона передбачила місце розташування великих каналів під льодом, де підльодовикова вода впадає в океан.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді існує більше життя, ніж очікувалося: що виявили вчені