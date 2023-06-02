Повреждает ДНК. Популярный сахарозаменитель может быть невероятно опасен

В новом исследовании говорится о том, что широко используемый заменитель сахара может быть потенциально опасен для нашего здоровья.

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Исследования Государственного университета Северной Каролины привлекли внимание к сукралоза-6-ацетату, таинственному соединению, образующемуся при расщеплении сукралозы нашим организмом. Ранее, в 2018 году, исследователи уже изучали метаболизм этого вещества, но обнаружение метаболита не давало четкой картины его влияния на человеческий организм, пишет New Atlas.

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Сукралоза, это подсластитель, который в 600 раз слаще сахара, и он вездесущ в нашей повседневной гастрономической жизни — от газировки до выпечки, от жевательной резинки до замороженных десертов. В 2020 году многие люди уже отдавали ему предпочтение перед другими заменителями сахара.

В своей последней работе они подвергли клетки крови человека воздействию этого соединения, внимательно изучая их на предмет признаков генотоксичности — красного флажка повреждения ДНК. "Наши результаты, проще говоря, указывают на то, что сукралоза-6-ацетат является генотоксичным веществом. Он, по сути, разрушает ДНК клеток, подвергшихся его воздействию", — говорит руководитель исследования Сьюзан Шиффман.

Они обнаружили, что этот скрытый виновник является кластогенным, то есть вызывает разрывы в нитях ДНК. Поврежденная ДНК, если ею пренебрегать или неправильно восстанавливать, может привести к раку. Более того, их тесты показали, что сукралоза-6-ацетат не очень хорошо взаимодействует с тканями кишечника человека.

"Предыдущие исследования показали, что сукралоза негативно влияет на здоровье кишечника, поэтому нам было интересно, что там может происходить, — говорит Шиффман, — Воздействие на эпителиальные клетки кишечника — ткань, выстилающую кишечник, как сукралозы, так и сукралозы-6-ацетата привело к негерметичности кишечника. Это состояние грозит неприятностями, поскольку отработанные продукты, которые обычно выводятся из организма, выходят из кишечника и попадают в кровь".

Изучение генетической активности клеток кишечника в присутствии сукралозы-6-ацетата выявило дальнейшие тревожные результаты. "Клетки кишечника, подвергшиеся воздействию сукралозы-6-ацетата, показали повышенную активность генов, связанных с окислительным стрессом, воспалением и вызывающими рак свойствами", — говорит Шиффман.

Слишком большое количество молекул, известных как свободные радикалы, вызывающих окислительный стресс, может повредить жировые ткани, ДНК и белки, что потенциально может привести к таким осложнениям, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Воспаление, с другой стороны, связано с такими заболеваниями, как болезни сердца, воспалительные заболевания кишечника, астма, депрессия и аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит.

Тревожным наблюдением исследователей стало обнаружение следов сукралозы-6-ацетата в обычной сукралозе. "Для сравнения, порог токсичности всех генотоксичных веществ, установленный Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов, составляет 0,15 микрограмма на человека в день, — поясняет Шиффман, — Наши результаты показывают, что следовые количества сукралозы-6-ацетата в ежедневном напитке со вкусом сукралозы превышают этот предел. И это еще без учета сукралозы-6-ацетата, образующегося в организме после употребления сукралозы".

В США, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов регулирует подсластители, включая сукралозу, обеспечивая строгий контроль безопасности. По данным управления, безопасным считается ежедневное потребление сукралозы в количестве 5 мг на килограмм веса тела. Например, для человека весом 70 кг предельной нормой является 340 мг. В одном пакете местного подсластителя содержится около 12 мг сукралозы. Управление отслеживает самые последние научные данные о подсластителях, чтобы убедиться в их безопасном использовании.

Другие регулирующие органы, такие как Объединенный доклад экспертного комитета ВОЗ по пищевым добавкам, Сектор охраны здоровья Министерства здравоохранения и социального обеспечения Канады, также подтвердили безопасность сукралозы.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что их исследование заслуживает внимания как общественности, так и регулирующих органов. "Наши результаты поднимают несколько вопросов о влиянии сукралозы и ее побочных продуктов на здоровье, — предупреждает Шиффман, — Пришло время пересмотреть вопрос о безопасности и ее регулировании, поскольку все больше доказательств указывают на значительные риски. По крайней мере, я призываю людей избегать продуктов, содержащих сукралозу. Это не то, что вы должны есть".

Ранее Фокус писал о предупреждении ВОЗ по поводу использования подсластителей. Организация объявила, что подсластители не следует рассматривать как промежуточное средство для снижения веса или в качестве защитных механизмов против таких заболеваний, как диабет и болезни сердца.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.