Сахар против подсластителей: ВОЗ проливает свет на то, что лучше для вашего здоровья

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения выступила с предостережением по поводу использования искусственных подсластителей.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что подсластители не следует рассматривать как промежуточное средство для снижения веса или в качестве защитных механизмов против таких заболеваний, как диабет и болезни сердца, пишет Science Alert.

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По сути, искусственные подсластители являются двойниками сахара. Они имитируют сладость сахара – часто в 400 раз – и при этом не содержат много калорий. Чайная ложка сахара дает около 20 калорий, в то время как эти заменители практически ничего не дают.

Австралия, например, приветствует целый ряд искусственных подсластителей, некоторые из которых созданы в лабораториях, а другие представляют собой вещества естественного происхождения, добываемые из таких продуктов питания, как плоды арахат и растение стевия.

Так означает ли новое направление деятельности ВОЗ, что любителям сахарозаменителей следует покинуть корабль и вернуться к сахарным берегам?

Когда первая волна искусственных подсластителей хлынула на рынок продуктов питания в 1990-х годах, их называли ответом на проблему контроля веса, обещая стройную фигуру с каждой обработанной пищей, которую они добавляли. Теоретически, заменив банку обычного безалкогольного напитка на версию без сахара, можно ежемесячно сбрасывать около килограмма веса. Но, увы, теория и практика оказались двумя разными зверями.

Почему так внезапно изменилось мнение, спросите вы? Новая точка зрения ВОЗ основана на результатах систематического обзора, целью которого было тщательное изучение эффективности искусственных подсластителей в управлении весом и профилактике заболеваний. Это крайне важно, учитывая глобальный кризис ожирения и связанный с ним риск таких заболеваний, как диабет и некоторые виды рака.

Обзор ВОЗ включал в себя сочетание различных типов исследований:

Случайные контролируемые испытания: научный эквивалент лабораторных экспериментов. Эти исследования позволяют контролировать все переменные для выявления причинно-следственных связей. Проспективные когортные исследования: обсервационные исследования, в которых наблюдают за группой людей в течение определенного периода времени, чтобы выявить какие-либо закономерности или связи. Исследования случай-контроль: наблюдательные исследования, в которых отслеживаются и сравниваются две идентичные группы, за исключением изучаемого фактора.

В то время как случайные контролируемые исследования показали небольшое снижение веса у потребителей искусственных подсластителей, наблюдательные исследования свидетельствуют о повышении риска ожирения и ухудшении состояния здоровья.

Дебаты еще не закончены. Решение ВОЗ вызвало споры, поскольку оно игнорирует небольшое преимущество искусственных подсластителей в виде снижения веса, на которое указывают случайные контролируемые исследования. Но ВОЗ стоит на своем, объясняя, что ее руководство учитывает более широкий спектр методов исследования.

Заявление ВОЗ не означает, что искусственные подсластители вредны или должны быть объявлены вне закона. Дискуссия ведется исключительно с точки зрения здоровья и образа жизни, а не безопасности.

Так стоит ли нам заменить искусственные подсластители на старый добрый сахар? Однозначное "нет". В рекомендациях ВОЗ от 2015 года подчеркивается, что для борьбы с лишним весом и ожирением необходимо сократить потребление сахара. Вместо того чтобы налегать на дискреционные продукты, такие как газировка и конфеты, рекомендуется питаться основными группами продуктов.

Так что же остается пить, если сахар и искусственные подсластители попали в список запрещенных продуктов для снижения веса? Освежитесь водой, комбучей без сахара, чаем, кофе или газированной и минеральной водой с добавлением фруктового сока. И не забывайте о молоке – особенно если вам не хватает кальция.

Ранее Фокус писал о серьезных последствиях употребления сахарозаменителей. Недавнее исследование, проведенное Кливлендской клиникой, показало, что эритрит, широко используемый искусственный подсластитель, связан с повышенным риском сердечного приступа и инсульта.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.