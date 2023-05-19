Цукор проти підсолоджувачів: ВООЗ проливає світло на те, що краще для вашого здоров'я

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я виступила із застереженням щодо використання штучних підсолоджувачів.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що підсолоджувачі не слід розглядати як проміжний засіб для зниження ваги або як захисні механізми проти таких захворювань, як діабет та хвороби серця, пише Science Alert.

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По суті, штучні підсолоджувачі є двійниками цукру. Вони імітують солодкість цукру — часто в 400 разів — і при цьому не містять багато калорій. Чайна ложка цукру дає близько 20 калорій, тоді як ці замінники практично нічого не дають.

Австралія, наприклад, вітає цілу низку штучних підсолоджувачів, деякі з яких створено в лабораторіях, а інші є речовинами природного походження, які добувають із таких продуктів харчування, як плоди арахат і рослина стевія.

То чи означає новий напрямок діяльності ВООЗ, що любителям цукрозамінників слід покинути корабель і повернутися до цукрових берегів?

Коли перша хвиля штучних підсолоджувачів хлинула на ринок продуктів харчування в 1990-х роках, їх називали відповіддю на проблему контролю ваги, обіцяючи струнку фігуру з кожною обробленою їжею, яку вони додавали. Теоретично, замінивши банку звичайного безалкогольного напою на версію без цукру, можна щомісяця скидати близько кілограма ваги. Але, на жаль, теорія і практика виявилися двома різними звірами.

Чому так раптово змінилася думка, запитаєте ви? Нова точка зору ВООЗ ґрунтується на результатах систематичного огляду, метою якого було ретельне вивчення ефективності штучних підсолоджувачів в управлінні вагою і профілактиці захворювань. Це вкрай важливо з огляду на глобальну кризу ожиріння і пов'язаний з ним ризик таких захворювань, як діабет і деякі види раку.

Огляд ВООЗ включав у себе поєднання різних типів досліджень:

Випадкові контрольовані випробування: науковий еквівалент лабораторних експериментів. Ці дослідження дають змогу контролювати всі змінні для виявлення причинно-наслідкових зв'язків. Проспективні когортні дослідження: обсерваційні дослідження, у яких спостерігають за групою людей упродовж певного періоду часу, щоб виявити будь-які закономірності або зв'язки. Дослідження випадок-контроль: спостережні дослідження, у яких відстежують і порівнюють дві ідентичні групи, за винятком досліджуваного фактора.

У той час як випадкові контрольовані дослідження показали невелике зниження ваги у споживачів штучних підсолоджувачів, спостережні дослідження свідчать про підвищення ризику ожиріння і погіршення стану здоров'я.

Дебати ще не закінчені. Рішення ВООЗ викликало суперечки, оскільки воно ігнорує невелику перевагу штучних підсолоджувачів у вигляді зниження ваги, на яку вказують випадкові контрольовані дослідження. Але ВООЗ стоїть на своєму, пояснюючи, що її керівництво враховує ширший спектр методів дослідження.

Заява ВООЗ не означає, що штучні підсолоджувачі шкідливі або мають бути оголошені поза законом. Дискусія ведеться виключно з погляду здоров'я і способу життя, а не безпеки.

То чи варто нам замінити штучні підсолоджувачі на старий добрий цукор? Однозначне "ні". У рекомендаціях ВООЗ від 2015 року підкреслюється, що для боротьби із зайвою вагою та ожирінням необхідно скоротити споживання цукру. Замість того щоб налягати на дискреційні продукти, як-от газована вода та цукерки, рекомендується харчуватися основними групами продуктів.

Так що ж залишається пити, якщо цукор і штучні підсолоджувачі потрапили до списку заборонених продуктів для зниження ваги? Освіжіться водою, комбучею без цукру, чаєм, кавою або газованою і мінеральною водою з додаванням фруктового соку. І не забувайте про молоко — особливо якщо вам не вистачає кальцію.

Раніше Фокус писав про серйозні наслідки вживання цукрозамінників. Недавнє дослідження, проведене Клівлендською клінікою, показало, що еририт, широко використовуваний штучний підсолоджувач, пов'язаний із підвищеним ризиком серцевого нападу та інсульту.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.