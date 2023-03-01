Солодка смерть. Популярний підсолоджувач пов'язаний з ризиком серцевого нападу та інсульту

Недавнє дослідження, проведене Клівлендською клінікою, показало, що еририт, широко використовуваний штучний підсолоджувач, пов'язаний із підвищеним ризиком серцевого нападу та інсульту.

Related video

Дослідження Клівлендської клініки показало, що еририт, популярний штучний підсолоджувач, пов'язаний із підвищеним ризиком серцевого нападу та інсульту. Дослідники вивчали понад 4000 людей у США та Європі та виявили, що люди з вищим рівнем еритриту в крові піддаються підвищеному ризику серйозних серцевих захворювань, таких як серцевий напад, інсульт або смерть, пише SciTechDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Також, вченими були вивчені ефекти додавання еритриту або до цільної крові, або до ізольованих тромбоцитів, які є фрагментами клітин, які злипаються разом, щоб зупинити кровотечу та сприяти утворенню тромбів. Результати показали, що еририт полегшує активацію тромбоцитів та утворення тромбів. Доклінічні дослідження також підтвердили, що прийом еритриту збільшує їхню освіту.

Еритрит – це тип цукрового спирту, який часто використовується як низькокалорійний підсолоджувач у різних продуктах харчування та напоях. Він має близько 70% насолоди звичайного цукру, але містить лише частину калорій. Еритрит також часто використовується у продуктах без цукру та у продуктах для діабетиків, оскільки він незначно підвищує рівень цукру в крові або рівень інсуліну.

"Популярність підсолоджувачів, таких як еририт, в останні роки швидко зростала, але необхідні більш глибокі дослідження їх довгострокових ефектів, — сказав старший автор Стенлі Гейзен, доктор медичних наук, завідувач відділення серцево-судинних захворювань і метаболічних наук в Дослідницькому інституті Лернера, а також завідувач відділення профілактичної кардіології в клініці Клівленда, — Серцево-судинні захворювання накопичуються з часом, і хвороби серця є основною причиною смерті у всьому світі. Нам потрібно переконатися, що продукти, які ми їмо, не є прихованими джерелами захворювань».

Штучні підсолоджувачі, такі як еририт, часто замінюють столовий цукор у низькокалорійних, низьковуглеводних та "кето" продуктах. Продукти без цукру, що містять еририт, часто рекомендуються людям з ожирінням, діабетом або метаболічним синдромом, які шукають варіанти, що допомагають контролювати споживання цукру чи калорій. Люди з цими станами також схильні до більш високого ризику серцево-судинних захворювань, таких як серцевий напад та інсульт.

Еритрит виробляється шляхом ферментації кукурудзи. Після прийому внутрішньо еририт погано метаболізується в організмі. Натомість він потрапляє в кровотік і залишається в організмі в основному із сечею. Людський організм природно виробляє невелику кількість еритриту, тому будь-яке додаткове споживання може бути надлишковим.

Вимір штучних підсолоджувачів важкий, а вимоги до маркування мінімальні і часто не включають окремі сполуки. Еритритол визнаний "загальновизнаним та безпечним", що означає відсутність необхідності у проведенні довгострокових досліджень безпеки.

Автори наголошують на важливості наступних досліджень для підтвердження їх результатів у загальній популяції. Дослідження мало кілька обмежень, зокрема, щоексперименти клінічних спостережень демонструють зв'язок, а не причинно-наслідковий ланцюжок.

"Наше дослідження показує, що коли учасники вживали штучно підсолоджений напій з такою кількістю еритриту, яка міститься в багатьох оброблених харчових продуктах, протягом декількох днів спостерігається помітно підвищений рівень еритриту в крові, що значно перевищувало рівні, що впливають на підвищення ризику згортання крові, — сказав доктор Хазен, — Важливо, щоб були проведені подальші безпекові дослідження для вивчення довгострокового впливу штучних підсолоджувачів загалом та еритриту зокрема на ризик серцевого нападу та інсульту, особливо у людей з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань».

Раніше Фокус писав про те, що цукрозамінники викликають тривожність, що передається генетично наступним поколінням. Дослідження показало, що добова доза цього штучного підсолоджувача викликає тривожність у тих, хто його споживає, а й у їхніх нащадках.