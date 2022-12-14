Небезпечна насолода. Популярний підсолоджувач викликає тривожність, що передається через покоління

Дослідження показало, що добова доза цього штучного підсолоджувача спричиняє тривожність у тих, хто його споживає, а і їх потомства.

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Аспартам — штучний підсолоджувач, схвалений Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) ще 1981 року. Сьогодні він широко використовується у виробництві низькокалорійних продуктів та напоїв — загалом він міститься у понад 5 тисячах напоїв та продуктів, які щодня вживають дорослі та діти, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених з Університету штату Флорида (США) поцікавилася, чи здатні підсолоджені напої впливати на нас і чи можуть вони, наприклад, викликати у нас почуття тривоги. Схоже, нам є над чим замислитись.

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Під час дослідження вчені надали мишам вільний доступ до підсолодженої води, яка містила 15% денної дози, що рекомендується для людей. Вчені виявили, що тварини демонстрували тривожнішу поведінку — про це свідчили спеціально розроблені тести настрою.

Однак найдивовижнішим було інше — результати дослідження свідчили, що тривожна поведінка спостерігалася не тільки у тих мишей, які споживали воду з аспартамом, а й у їхнього потомства протягом двох поколінь.

За словами співавтора дослідження нейробіолога Прадіпа Бхайді, тривожність тварин вимірювалася за допомогою різних тестів лабіринту на кількох поколіннях. Крім того, вчені секвенували РНК у ключових частинах нервової системи та виявили значні зміни в мигдалеподібному тілі — частині мозку, що відповідає за тривожність.

Вже відомо, що аспартам розпадається на аспарагінову кислоту, фенілаланін та метанол — всі вони можуть впливати на центральну нервову систему. Цікаво, що коли мишам давали діазепам, препарат, що використовується для лікування тривоги у людей, тривожна поведінка припинялася у всіх поколінь. Дослідники вважають, що препарат допомагає регулювати самі шляхи в мозку, на які впливає авспартам.

За словами співавторки дослідження Сари Джонас, тривога була такою сильною, що навряд чи хтось з учених очікував побачити такий результат. Звичайно, спостереження за тривожним станом у мишей лише наводить на думку, що таку реакцію підсолоджувач спричиняє і в людей. Дослідникам потрібно більше тестів, щоб зрозуміти, чи насправді аспартам може викликати тривожні настрої у людей, які будуть передані та їхнім нащадкам.

Раніше Фокус писав, що вчені з'ясували, що сталося з мозком мишей після того, як вони два місяці пили Coca-Cola.