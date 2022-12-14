Опасная сладость. Популярный подсластитель вызывает тревожность, которая передается через поколения

Исследование показало, что суточная доза этого искусственного подсластителя вызывает тревожность не только у тех, кто его потребляет, но и их потомства.

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Аспартам — искусственный подсластитель, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще в 1981 году. Сегодня он широко используется в производстве низкокалорийных продуктов и напитков — в общей сложности он содержится в более 5 тысячах напитков и продуктов, которые ежедневно употребляются взрослыми и детьми, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из Университета штата Флорида (США) задались вопросом, способны ли подслащенные напитки влиять на нас и могут ли они, например, вызывать у нас чувство тревоги. Похоже, нам есть над чем задуматься.

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В ходе исследования ученые предоставили мышам свободный доступ к подслащенной воде, которая содержала 15% рекомендуемой дневной дозы для людей. Ученые обнаружили, что животные демонстрировали более тревожное поведение — об этом свидетельствовали специально разработанные тесты настроения.

Однако наиболее удивительным было другое — результаты исследования свидетельствовали о том, что тревожное поведение наблюдалось не только у тех мышей, которые потребляли воду с аспартамом, но и у их потомства на протяжении до двух поколений.

По словам соавтора исследования нейробиолога Прадипа Бхайди, тревожность животных измерялась с помощью различных тестов лабиринта на нескольких поколениях. Кроме того, ученые секвенировали РНК в ключевых частях нервной системы и обнаружили значительные изменения в миндалевидном теле — части мозга, отвечающей за тревожность.

Уже известно, что аспартам распадается на аспарагиновую кислоту, фенилаланин и метанол — все они могут воздействовать на центральную нервную систему. Любопытно, что когда мышам давали диазепам, препарат используемый для лечения тревоги у людей, тревожное поведение прекращалось у всех поколений. Исследователи считают, что препарат помогает регулировать те же пути в мозге, на которые воздействует авспартам.

По словам соавтора исследования Сары Джонас, тревога была такой сильной, что вряд ли кто-либо из ученых ожидал увидеть подобный результат. Конечно, наблюдение за тревожным состоянием у мышей лишь наводит на мысль, что подобную реакцию подсластитель вызывает и у людей. Исследователям потребуется больше тестов, чтобы понять, в действительности ли аспартам может вызывать тревожные настроения у людей, которые будут переданы и их потомкам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что произошло с мозгом мышей после того, как они два месяца пили Coca-Cola.