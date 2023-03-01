Сладкая смерть. Популярный подсластитель связан с риском сердечного приступа и инсульта

Недавнее исследование, проведенное Кливлендской клиникой, показало, что эритрит, широко используемый искусственный подсластитель, связан с повышенным риском сердечного приступа и инсульта.

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Исследование Кливлендской клиники показало, что эритрит, популярный искусственный подсластитель, связан с повышенным риском сердечного приступа и инсульта. Исследователи изучили более 4000 человек в США и Европе и обнаружили, что люди с более высоким уровнем эритрита в крови подвергаются повышенному риску серьезных сердечных заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт или смерть, пишет SciTechDaily.

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Также, учеными были изучены эффекты добавления эритрита либо к цельной крови, либо к изолированным тромбоцитам, которые представляют собой фрагменты клеток, которые слипаются вместе, чтобы остановить кровотечение и способствовать образованию тромбов. Результаты показали, что эритрит облегчает активацию тромбоцитов и образование тромбов. Доклинические исследования также подтвердили, что прием эритрита увеличивает их образование.

Эритрит — это тип сахарного спирта, который часто используется в качестве низкокалорийного подсластителя в различных продуктах питания и напитках. Он имеет около 70% сладости обычного сахара, но содержит лишь часть калорий. Эритрит также часто используется в продуктах без сахара и в продуктах для диабетиков, поскольку он незначительно повышает уровень сахара в крови или уровень инсулина.

"Популярность подсластителей, таких как эритрит, в последние годы быстро росла, но необходимы более глубокие исследования их долгосрочных эффектов, — сказал старший автор Стэнли Хейзен, доктор медицинских наук, заведующий отделением сердечно-сосудистых заболеваний. и метаболических наук в Исследовательском институте Лернера, а также заведующий отделением профилактической кардиологии в клинике Кливленда, — Сердечно-сосудистые заболевания накапливаются со временем, и болезни сердца являются основной причиной смерти во всем мире. Нам нужно убедиться, что продукты, которые мы едим, не являются скрытыми источниками заболеваний".

Искусственные подсластители, такие как эритрит, часто заменяют столовый сахар в низкокалорийных, низкоуглеводных и "кето" продуктах. Продукты без сахара, содержащие эритрит, часто рекомендуются людям с ожирением, диабетом или метаболическим синдромом, которые ищут варианты, помогающие контролировать потребление сахара или калорий. Люди с этими состояниями также подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт.

Эритрит производится путем ферментации кукурузы. После приема внутрь эритрит плохо метаболизируется в организме. Вместо этого он попадает в кровоток и покидает организм в основном с мочой. Человеческий организм естественным образом вырабатывает небольшое количество эритрита, поэтому любое дополнительное потребление может быть избыточным.

Измерение искусственных подсластителей затруднено, а требования к маркировке минимальны и часто не включают отдельные соединения. Эритритол признан "общепризнанным и безопасным", что означает отсутствие необходимости в проведении долгосрочных исследований безопасности.

Авторы отмечают важность последующих исследований для подтверждения их результатов в общей популяции. Исследование имело несколько ограничений, в том числе то, что исследования клинических наблюдений демонстрируют связь, а не причинно-следственную цепочку.

"Наше исследование показывает, что, когда участники употребляли искусственно подслащенный напиток с таким количеством эритрита, которое содержится во многих обработанных пищевых продуктах, в течение нескольких дней наблюдается заметно повышенный уровень эритрита в крови, что значительно превышало уровни, влияющие на повышение риска свертывания крови, — сказал доктор Хазен, — Важно, чтобы были проведены дальнейшие исследования безопасности для изучения долгосрочного воздействия искусственных подсластителей в целом и эритрита в частности на риск сердечного приступа и инсульта, особенно у людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний".

Ранее Фокус писал о том, что сахарозаменители вызывают тревожность, передающуюся генетически следующим поколениям. Исследование показало, что суточная доза этого искусственного подсластителя вызывает тревожность не только у тех, кто его потребляет, но и их потомства.