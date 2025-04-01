У пустелі Намібії знайдено мільйони крихітних кам'яних тунелів: їх створило щось незвичайне (фото)

Уперше незвичайний малюнок кам'яних тунелів у пустелі було виявлено близько 15 років тому, і відтоді вчені намагалися з'ясувати, ким саме вони були зроблені. У новому дослідженні вчені, схоже, нарешті знайшли відповідь.

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Про це пише Science Alert.

Уперше загадкові структури в скельних відслоненнях Оману і Саудівської Аравії були виявлені приблизно 15 років тому. Однак учені з Німеччини під керівництвом геолога Сеса Пасшьє з Університету Йоганна Гутенберга вперше описали їх у новому дослідженні. Тривалий час вчені не розуміли, що саме створило ці структури, але тепер автори дослідження вважають, що незвичайні структури, ймовірно, були створені мікробами, не схожими на жодні з них, відомі нам сьогодні.

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Автори дослідження дійшли висновку, що невідома форма життя, відповідальна за дірки в скелях, імовірно, є загадковим мікроорганізмом, не схожим на жодну з описаних раніше бактерій, грибів або лишайників на Землі. Ба більше, вчені вважають, що цей вид все ще може жити на планеті й сьогодні, поїдаючи каміння.

Вид зверху на відслонення породи в Намібії, на якому видно мармур, пронизаний скупченням мікроотворів Фото: Cees Passchier

Результати дослідження вказують на те, що "мікронори" в каменях заповнені дрібним порошком чистого карбонату кальцію — це вказує на те, що вони не були створені геологічними силами. Відповідальність, ймовірно, лежить на організмах, які поїдають каміння. Ба більше, вчені впевнені, що жоден відомий хімічний або фізичний механізм вивітрювання не може пояснити це явище.

За словами Пасшьє, найбільш захопливе в новому відкритті те, що вчені досі не знають, який саме це ендолітичний мікроорганізм. По суті, єдині ознаки існування цієї цікавої істоти, які у нас є, датуються більш ніж мільйоном років.

Мікронорові смуги та ендостроматоліти Фото: Geomicrobiology Journal

Відомо, що мільйони років тому мармурові та вапнякові відслонення, виявлені в Північній Африці та на Аравійському півострові, не випікалися палючим сонцем, а, ймовірно, були приховані під товщею води. Коли органічний матеріал падав зверху з моря, морський сніг засіяв кам'янисті відкладення поживною біоматерією.

Пізніше тектонічна активність підняла шари гірських порід на поверхню планети, а сильне тепло і тиск розбили біоматерію на більш дрібні молекули, які могли бути з'їдені ендолітичним мікроорганізмом.

A) Три шари мармуру зі смугами мікронорок (білі стрілки), видимі на передньому плані пустельного ландшафту Намібії. (B) Одна смуга мікронорок (біла стрілка). (C) Видима шаруватість породи в декількох смугах мікронорок Фото: Geomicrobiology Journal

Оскільки смуги нір йдуть паралельно тріщинам у скелі, дослідники підозрюють, що форми життя проникли у формації через потоки води під час більш вологого клімату, ніж сьогодні. Передбачається, що опинившись усередині скелі, мікроорганізми почали поїдати коротколанцюгові вуглеводні та інші поживні речовини, захоплені в карбонаті. Передбачається, що організми використовували для цього секретовану кислоту.

Вчені також припускають, що організми розмножувалися в міру того, як їли, оскільки ширина трубок набагато ширша, ніж одна клітина. Оскільки колонія зростала й виснажувала навколишню скелю поживними речовинами й необхідними елементами, вони, ймовірно, копали глибше, далеко від тріщини по відносно прямій, низхідній лінії.

Приклади мікронорок з Оману та Саудівської Аравії Фото: Geomicrobiology Journal

Оскільки ці мікроорганізми можуть вивільняти захоплений вуглець, вони можуть чинити глибокий і не помітний вплив на клімат Землі в майбутньому. Через це вчені планують продовжити дослідження, щоб дізнатися більше про невідому нам форму життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали давню таємницю Чарівних кіл Намібії.