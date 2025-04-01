В пустыне Намибии найдены миллионы крошечных каменных туннелей: их создало нечто необычное (фото)

Впервые необычный рисунок каменных туннелей в пустыне был обнаружен около 15 лет назад и с тех пор ученые пытались выяснить, кем именно они были сделаны. В новом исследовании ученые, похоже, наконец-то нашли ответ.

Related video

Об этом пишет Science Alert.

Впервые загадочные структуры в скальных обнажениях Омана и Саудовской Аравии были обнаружены примерно 15 лет назад. Однако ученые из Германии под руководством геолога Сеса Пасшье из Университета Иоганна Гутенберга впервые описали их в новом исследовании. Долгое время ученые не понимали, что именно создало эти структуры, но теперь, авторы исследования считают, что необычные структуры, вероятно, были созданы микробами, не похожими ни на какие, известные нам сегодня.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования пришли к выводу, что неизвестная форма жизни, ответственная за дыры в скалах, вероятно, является загадочным микроорганизмом, не похожим ни на одну из описанных ранее бактерий, грибов или лишайников на Земле. Более того, ученые полагают, что этот вид все еще может жить на планете и сегодня, поедая камни.

Вид сверху на обнажение породы в Намибии, на котором виден мрамор, пронизанный скоплением микроотверстий Фото: Cees Passchier

Результаты исследования указывают на то, что "микроноры" в камнях заполнены мелким порошком чистого карбоната кальция — это указывает на то, что они не были созданы геологическими силами. Ответственность, вероятно, лежит на организмах, поедающих камни. Более того, ученые уверены, что ни один известный химический или физический механизм выветривания не может объяснить это явление.

По словам Пасшье, самое захватывающее в новом открытии то, что ученые до сих пор не знают, какой именно это эндолитический микроорганизм. По сути, единственные признаки существования этого любопытного существа, которые у нас есть, датируются более чем миллионом лет.

Микроноровые полосы и эндостроматолиты Фото: Geomicrobiology Journal

Известно, что миллионы лет назад мраморные и известняковые обнажения, обнаруженные в Северной Африке и на Аравийском полуострове, не выпекались палящим солнцем, а, вероятно, были скрыты под толщей воды. Когда органический материал падал сверху с моря, морской снег засеял каменистые отложения питательной биоматерией.

Позже тектоническая активность подняла слои горных пород на поверхность планеты, а сильное тепло и давление разбили биоматерию на более мелкие молекулы, которые могли быть съедены эндолитическим микроорганизмом.

A) Три слоя мрамора с полосами микронорок (белые стрелки), видимые на переднем плане пустынного ландшафта Намибии. (B) Одна полоса микронорок (белая стрелка). (C) Видимая слоистость породы в нескольких полосах микронорок Фото: Geomicrobiology Journal

Поскольку полосы нор идут параллельно трещинам в скале, исследователи подозревают, что формы жизни проникли в формации через потоки воды во время более влажного климата, чем сегодня. Предполагается, что оказавшись внутри скалы, микроорганизмы начали поедать короткоцепочечные углеводороды и другие питательные вещества, захваченные в карбонате. Предполагается, что организмы использовали для этого секретируюмую кислоту.

Ученые также предполагают, что организмы размножались по мере того, как ели, так как ширина трубок намного шире, чем одна клетка. Поскольку растущая колония истощала окружающую скалу питательными веществами и необходимыми элементами, они, вероятно, копали глубже, вдали от трещины по относительно прямой, нисходящей линии.

Примеры микронорок из Омана и Саудовской Аравии Фото: Geomicrobiology Journal

Поскольку эти микроорганизмы могут высвобождать захваченный углерод, они могут оказывать глубокое и упускаемое из виду воздействие на климат Земли в будущем. Из-за этого ученые планируют продолжить исследования, чтобы узнать больше о неизвестной нам форме жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали давнюю тайну Волшебных кругов Намибии.