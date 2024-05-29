Ліззо знялася в боді після того, як її схуднення висміяли в "Південному парку" (відео)

Ліззо вже неодноразово висміювали за її вагу. Вона ж запустила лінію спідньої білизни і тепер демонструє на собі боді та купальники, абсолютно не соромлячись своїх форм.

36-річна американська співачка Lizzo (справжнє ім'я якої Мелісса Вівіан Джефферсон), котра стала нещодавно об'єктом насмішок в одному з епізодів мультсеріалу "Південний парк", представила нове боді зі своєї лінії Yitty, яку вона випустила у співпраці з Fabletics, традиційно продемонструвавши його на собі. Артистка, вага якої донедавна становила 140 кг, опублікувала відео в Instagram.

У кадрі вона спочатку позує, замотана тільки в білий рушник, тримаючи боді перед собою, щоб її прихильники могли його роздивитися, а через секунду воно вже на ній.

Співачка показує підписникам, що не соромиться своїх форм, хоча нещодавно епізод "Південного парку" під назвою "Кінець ожиріння", де фігурувало її ім'я, побачили мільйони людей.

У ньому розповідається про прагнення знаменитого огрядного Еріка Картмана добути популярні ліки для схуднення і діабету Ozempic, щоб скинути трохи ваги, незважаючи на брак коштів і відсутність медичної страховки.

"Я випишу тобі рецепт на Lizzo. Вона справді хороша співачка, яка говорить про бодіпозитив і просто задоволена тим, який вигляд має. Я хочу, щоб ви слухали Ліззо п'ять разів на день і дивилися її відео перед сном. Боюся, тобі доведеться сидіти на Lizzo все життя", — каже йому лікар.

Далі в епізоді йдеться: "Lizzo допомагає вам їсти все, що ви хочете, і зводити фізичну активність до мінімуму... Серйозні побічні ефекти можуть включати панкреатит, переохолодження та буквально випорожнення з вух. Перестаньте слухати Lizzo, якщо у вас виникнуть думки про самогубство".

Пізніше в цьому епізоді Картман заявляє: "Багаті люди отримують Ozempic, бідні люди отримують бодіпозитив", висміюючи таких знаменитостей, як Ілон Маск і Челсі Гендлер, які зізналися, що приймали дорогий препарат, призначений для діабетиків.

Ліззо вже відреагувала на епізод, опублікувавши відповідь у соцмережі. Вона назвала його "божевільним", хоча й зрозуміла, що творці "Південного парку" Метт Стоун і Трей Паркер сатирично представили її як альтернативу Оземпіку.

"Я дійсно показала світові, як любити себе і не плювати на це до такої міри, що ці чоловіки в Колорадо знають, хто я, чорт забирай, і помістили це у свій мультфільм, який існує вже 25 років. Я показала вам усім, як не плювати, і я продовжуватиму показувати вам, як не плювати", — заявила бодіпозитивна співачка.

Шоуранери мультсеріалу Метт Стоун і Трей Паркер висміяли вже сотні знаменитостей, починаючи від королівської сім'ї Великої Британії та закінчуючи Барброю Стрейзанд, і за ці роки вони нажили масу ворогів. Ліззо, однак, не виглядала надто засмученою, навіть попри те, що голоси Паркера і Стоуна видавали на задньому плані серію жартів.

Раніше Фокус писав, що Ліззо заявила про бажання стати супермоделлю.