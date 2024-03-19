140-кілограмова співачка Ліззо заявила, що хоче стати супермоделлю

Артистка завжди пропагувала бодіпозитив і навіть рекламувала спідню білизну.

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35-річна американська співачка Мелісса Вівіан Джефферсон, більше відома публіці під сценічним ім'ям Ліззо, заявила своїм 12,2 млн підписників в Instagram, що хоче бути супермоделлю, та опублікувала кілька знімків.

На фото вона позує в темно-сірому жакеті поверх білої футболки, широких блакитних джинсах і білих гостроносих туфлях. Як аксесуари артистка використала пару вінтажних сонцезахисних окулярів і сумочку у формі кролика.

Відмітним елементом в її образі є маленькі чорні вусики, які вона собі прималювала.

Її пост набрав понад 34 тисячі лайків, а фанати зраділи таким мріям знаменитості, написавши, що їй давно пора на подіум.

Ліззо, вага якої становить 140 кілограмів, завжди пропагувала бодіпозитив і ніколи не соромилася виступати на сцені в облягаючих комбінезонах. Ба більше, вона часто публікує в соцмережі знімки, де зображена в спідній білизні.

Виконавиця нещодавно навіть оголила сідниці в рекламному знімку свого бренду одягу Yitty.

Минулого року три колишні танцівниці Ліззо звинуватили її в бодішеймінгу і домаганнях, а також подали на неї до суду, через що артистку, яка сама страждала від комплексів через зайву вагу, захейтили в соцмережах. Від неї відвернулося багато друзів.

Знаменитість,яка спростувала всі звинувачення, вирішила, що одних виправдань замало, і заявила про намір подати зустрічний позов проти Крістал Вільямс, Ноель Родрігес і Аріанни Девіс

Нещодавно зірка заявила, що вона "майже готова знову стати нормальною людиною... бути відкритою... любити людей і довіряти їм... намагатися завести нових друзів... продовжувати жити".

Ліззо пообіцяла написати нову музику, щоб розповісти про свій біль і радість.

РанішеФокус писав, що Бейонсе раптово підтримала Ліззо, а номінантка на "Оскар" назвала її хуліганкою.