Ліззо хоче подати до суду на танцівниць, які виступили проти неї: з'явився вагомий привід

Адвокат Ліззо Марті Сінгер у якості доказу іі невинуватості представив нове фото з її танцівницями, що суперечить заявам дівчат, які виступили проти артистки.

Американська співачка Ліззо, яка раніше спростовувала всі звинувачення колишніх танцівниць у свій бік щодо харасменту та бодішеймінгу, вирішила, що одних виправдань замало, і збирається подати зустрічний позов проти Крістал Вільямс, Ноель Родрігес і Аріанни Девіс, пише Daily Mail.

Нагадаємо, ці три дівчини звинувачують артистку в сексуальних і расових домаганнях та створенні ворожого робочого середовища, стверджуючи, що бодіпозитивна поп-ікона втягнула їх у принизливі секс-шоу під час гастролей Європою в лютому і березні 2023 року. Ліззо ж заявила, що нікого ні до чого не примушувала. І ось зараз з'явилися фотографії, які можуть зіграти їй на руку.

На знімках, отриманих виданням, усі три танцівниці весело позують із топлес артистами за лаштунками кабаре Crazy Horse у Парижі 5 березня 2023 року — за кілька тижнів після того, як вони заявили, що Ліззо примушувала їх їсти банани і ловити фалоімітатори з піхв артисток під час лютневого виступу в сумнозвісному кварталі червоних ліхтарів Амстердама.

Адвокат Ліззо Марті Сінгер розповів, що позивачки "щасливо пустували за лаштунками" і "радісно насолоджувалися", незважаючи на те, що у своєму позові вони стверджували, що були змушені діяти проти своєї волі.

"Як свідчить стара приказка, картинка говорить замість тисячі слів. У своєму позові троє позивачок стверджують, що їх змусили піти на шоу в Crazy Horse 5 березня 2023 року проти їхньої волі. Насправді, після того, як вони подивилися танцювальне шоу топлес, вони пішли за лаштунки з іншими дівчатами з Big Grrrls, де зустрілися з артистами. На фотографіях і відео видно, як Аріанна Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігес весело пустують за лаштунками з танцюристами Crazy Horse у яскравих перуках. Ці зображення, на яких видно, як троє позивачів радісно веселяться за лаштунками після шоу топлес, були зроблені після їхнього візиту в Бананенбар в Амстердамі в лютому 2023 року, на який вони скаржаться у своєму позові. Через кілька тижнів після відвідування Crazy Horse, показаного на фотографіях, усі троє позивачів взяли перерву і вирішили повернутися на третій етап туру Ліззо", — заявив адвокат артистки.

Крім того, є запис прослуховування пісні Ліззо "Watch Out for the Big Grrrls", записаний позивачкою Аріаною Девіс і представлений 5 квітня 2023 року, в якому Девіс пояснила, що проходить прослуховування як співачка, і сказала, що робота з Ліззо була "приголомшливою" та "такою чудовою".

"Аж до останньої хвилини я не усвідомлювала, наскільки все було погано і наскільки мною скористалися. Я просто щиро хотіла зберегти свою роботу. Це відео ще раз пояснює, як сильно я намагалася догодити Ліззо", — пізніше заявила Девіс.

"Після того, як відео з прослуховуванням міс Девіс стало надбанням громадськості, вона спробувала пояснити свої захоплені коментарі про Ліззо, заявивши, що "більша частина" її звинувачень ґрунтується на подіях, що відбулися пізніше. Це виправдання повністю суперечить фактам, зокрема й цим зображенням. Ці незаперечні фотографії та відео, а також додаткові суттєві докази доводять кричущі протиріччя між тим, що заявляють позивачі у своєму фіктивному позові, і тим, що насправді доведено фактами. Позов є фікцією. Ліззо має намір подати до суду за зловмисне переслідування після того, як виграє справу і ці неправдиві претензії буде відхилено", — наголосив Сінгер.

Зі свого боку адвокат позивачок Неама Рахмані в коментарі TMZ заявив:

"Звичайно, вони хотіли зберегти свою роботу. Їм, як і всім іншим, потрібно було оплачувати рахунки, але, зрештою, їм набридло зловживання. Ми підтримуємо всі претензії в позові та з нетерпінням чекаємо суду. Ми чули від інших колишніх співробітників, які ділилися подібними історіями, і, як видно з сьогоднішньої статті Los Angeles Times про те, як Ліззо використала інтимні кадри своїх танцюристів без їхнього схвалення в документальному фільмі HBO Max "Любов Ліззо" 2022 року, ми бачимо ще більше закономірностей того, як багато Ліззо думає про тих, хто на неї працює. Зрозуміло, що не дуже".

