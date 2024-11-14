Не працював понад три роки: суддя Верховного суду виграв позов на 14 млн гривен у держави

Суддя Волков каже, що держава причетна до того, що він не міг здійснювати правосуддя, та вимагав виплатити йому кошти за час відсутності на своєму робочому місці.

Суддя Верховного суду Олександр Волков виграв судовий позов, де вимагав здійснити виплату щодо заборгованості по заробітній платі за 2021-2023 роки. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на рішення Київського окружного адмінсуду та на рішення Шостого апеляційного адмінсуду.

Журналісти пишуть зазначає, що Волков подав позов з низкою вимог. Він відшкодувати заборговану зарплату за 2021-2022 роки, виконати перерахунок його винагороди за 2023 рік, а також виплатити вихідну допомогу та компенсації, пов’язані зі звільненням. Загальна сума вимог перевищує 14 млн грн.

Зокрема, Волков просить стягнути з Верховного Суду наступні виплати:

заборгованість у розмірі 9 281 327 грн;

заробіток за час затримки розрахунку при звільненні на 2 353 494 грн;

заборгованість із виплати зарплати з січня по березень 2023 року;

компенсації за невикористану відпустку і вихідну допомогу на суму 1 147 410 грн.

Наразі Верховний Суд подав касаційну скаргу на рішення про виплати компенсації судді Волкову. В коментарі для ЗМІ він підтвердив, що був позивачем у цій справі, а подібні позови подали ще троє суддів ВСУ.

"Мені не давали здійснювати правосуддя, і це вина держави. Цьому оцінку уже дав ЄСПЛ, що держава Україна в особі державних органів і Верховного Суду усунула суддів від можливості продовжувати здійснювати правосуддя. Верховний Суд України у 2016 році був перейменований у Верховний Суд. І те, що суддів Верховного Суду України, які прослужили багато років, не допустили до здійснення правосуддя, за це держава Україна понесла відповідальність перед європейською спільнотою. На жаль, ініціатори цього в Україні не понесли ніякої відповідальності", — відзначив суддя.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, які виплати отримують колишні прокурори та судді. Попри загальне скорочення кількості пенсіонерів, кількість тих, хто отримує спеціальні пенсії, продовжує зростати. У вересні 2024 року кількість таких пенсіонерів досягла 777,8 тисячі осіб, що становить 7,5% від загальної кількості пенсіонерів.

Також ми писали про те, що українські судді провалили IQ-тест: його результати скасовано. За даними журналістів, деякі з кандидатів заявили, що тест виявився важчим, ніж вони очікували, і взагалі вони готувалися, орієнтуючись на заздалегідь оприлюднені ВККС зразки тестових завдань.